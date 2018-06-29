В самый разгар футбольного праздника в нашей стране неожиданно разразился совсем неспортивный скандал. Тесно общающиеся с иностранными болельщиками россиянки вызвали шквал критики со стороны некоторых соотечественников, которые бросились обвинять их в неподобающем поведении. Другие, наоборот, принялись отстаивать право россиянок на интимные отношения с иностранцами. Dni.Ru решили посмотреть на ситуацию объективно и вставить свои пять копеек в неутихающие словесные баталии.

В самый разгар футбольного праздника в нашей страненеожиданно разразился совсем неспортивный скандал. Тесно общающиеся синостранными болельщиками россиянки вызвали шквал критики со стороны некоторыхсоотечественников, которые бросились обвинять их в неподобающем поведении.Другие, наоборот, принялись отстаивать право россиянок на интимные отношения синостранцами.Dni.Ru решили посмотреть на ситуацию объективно и вставить свои пять копеек в неутихающие словесные баталии.Чемпионат мира по футболу внезапно вскрыл проблему,появления которой в дни спортивного праздника никто не ожидал. Несмотря надекларируемые дружелюбие и открытость страны, оказалось, что часть нашегообщества не готова принять "слишком тесную" культурную и межнациональнуюинтеграцию. Обнимающиеся и целующиеся с иностранцами россиянки вызвали оторопьу некоторых соотечественников, которые кинулась обвинять их в неподобающемповедении, которое якобы позорит страну.Разгоревшийся скандал привлек внимание СМИ. Да так, чтонекоторые журналисты не стеснялись в выражениях, описывая происходящеена улицах российских городов, в которых проходят игры мундиаля. Так, в одном изизвестных изданий вышел материал с хлестким заголовком "Поколение шлюх:россиянки на мундиале позорят себя и страну". Впрочем, позже слово"поколение" было заменено на "время", но бдительныеинтернет-пользователи уже успели сделать массу скриншотов.Автор колонки, который, как выяснилось, является членомМежрегионального союза писателей Украины, окрестил наших соотечественниц"паршивыми овцами", которые, по его мнению, "впали в сексуальнуюгорячку". Происходящее публицист назвал следствием преклонения передЗападом.Другая часть медийного сообщества, наоборот, выступила вподдержку девушек. Так, видеоблогер Юрий Дудь заявил, что наши соотечественницымогут заниматься сексом с любым человеком, который им понравится. Журналист иавтор популярного канала на YouTube пояснил, что для россиянок иностранцыкажутся более привлекательными, поскольку следят за собой и стараются быть вхорошей физической форме даже в зрелом возрасте.Дискуссия о поведении россиянок вылилась и в социальныесети. Так, в социальной сети "ВКонтакте" набирает популярность группа Buceta Rosa("розовая вагина"). Ее название происходит от одноименной песни,которую бразильские фанаты исполнили вместе с россиянкой, не владевшейпортугальским языком. Видео получило большой резонанс в Сети, а на родинеболельщиков уже пообещали разобраться с их поведением. Участники группы жесткокритикуют общающихся с иностранцами российских девушек, публикуют соответствующиефотографии и видеозаписи, сопровождая оскорбительными комментариями.Постараемся взглянуть на ситуацию со стороны и оценить ееобъективно. Абстрагируемся как от тех, кто клянет россиянок на чем свет стоит,так и от тех, кто отстаивает их право предаваться любовным утехам сбразильцами, аргентинцами, мексиканцами и другими представителямиинтернациональной футбольной семьи.Как известно, человек – существо социальное. Любойцивилизованный социум, которым, несомненно, является и российское общество,налагает на своего представителя определенные этические и моральныеобязательства, призывая следовать установленным и общепринятым нормамприличия.Ведешь себя подобающе – интегрируешься в общество. Те же,кто подчеркнуто игнорируют принятые нормы и правила, зачастую негласные,подвергаются критике и порицанию. Моральные и этические нормы существовали,существуют и будут существовать в любом социуме вне зависимости от егополитического, экономического, культурного и религиозного бэкграунда. Этоданность, от которой никуда не деться.С началом всеобщей глобализации, стиранием культурных иэкономических границ морально-этические правила подвергаются некоторымизменениям, подстраиваясь под потребности времени. Тем не менее человек по-прежнему живет в определенных рамках, которые не позволяют социумускатиться к состоянию дикой природы и первобытного общества.И упразднить общепринятые нормы не в силах даже такоеграндиозное событие, как чемпионат мира по футболу. А раз так, то никто неотменял необходимость соблюдать элементарные правила приличия, вести себя впубличном пространстве корректно и пристойно.В отношениях с иностранцами нет абсолютноничего предосудительного. Любой человек имеет право распоряжаться своей жизньютак, как ему хочется. С кем общаться, встречаться, кого любить, за кемухаживать и прочее – это дело каждого отдельного члена социума, и чтение емунотаций является не чем иным, как бестактным вмешательством в личную жизнь. Имужчины, осуждающие наших девушек за их тесное общение с зарубежнымиболельщиками, на самом деле несколько лукавят. Сами они, судя по комментариям всоциальных сетях, были бы не прочь "подцепить" симпатичнуюиностранку.Другое дело, что забывать о нормах приличия все-таки нестоит. Судя по многочисленным видеозаписям в Сети, некоторые нашисоотечественницы ведут себя с зарубежными болельщиками очень раскованно иоткровенно и, кажется, напрочь забывают про элементарные правила поведения.Причем происходит все это в самых что ни на есть публичных местах.Но кто мешает знакомиться с иностранцами и проводить с нимивремя в более приличных формах? Встретиться, посидеть в кафе, баре илиресторане, пообщаться и, если уж так сильно хочется, поехать после этого вгостиницу. Самая элементарная система поведения, которой мы следуем вповседневной жизни. И разве кто-то кого-то за это осуждает?Мундиаль – действительно очень значимое для нашей странысобытие, позволяющее показать Россию открытой и дружелюбной страной, сломатьвсе те негативные стереотипы и мифы, которые годами, а в некоторых случаяхдесятилетиями и даже веками культивировались и продолжают культивироваться зарубежом антироссийски настроенными пропагандистами и прочими"доброжелателями".И любовь – прекрасное, важнейшее дополнение к этомузамечательному празднику. Множество самых разных наций, культур и религий – всеэто ровно на один месяц смешалось на российской почве в удивительный, яркий иразнообразный коктейль, который мы имеем счастье наблюдать на улицах нашихгородов."Я хочу обратиться ко всем болельщикам, футболистам. Чембольше у нас будет историй любви, связанных с чемпионатом мира по футболу, чембольше людей влюбится из разных стран, чем больше родится детей, тем лучше,потому что эти дети потом, спустя много лет, будут вспоминать, что история любвиих родителей началась в России в 2018 году на чемпионате мира по футболу",– сказал в день начала мундиаля глава комитета Госдумы по физической культуре испорту Михаил Дегтярев.Так давайте не портить этот прекрасный праздник жизни.Общайтесь, встречайтесь, влюбляйтесь, но не забывайте, что вести себянужно прилично. Пусть даже вокруг царит опьяняющая атмосфера всеобщей радости ибезудержного веселья.