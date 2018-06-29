Блогер Юрий Дудь – кумир детей Алексея Серебрякова. Именно они уговорили актера дать интервью журналисту, после которого разразился нешуточный скандал.

Блогер Юрий Дудь – кумир детей Алексея Серебрякова. Именноони уговорили актера дать интервью журналисту, после которого разразилсянешуточный скандал.Серебряков считает, что делает достаточно много на экране.Поэтому, по словам артиста, он не видит смысла в выступлении с манифестами и ненамерен объяснять людям, чем он занимается в жизни."Дело все в том, что Дудь является кумиром моих детей. Поэтомуя, в принципе, сначала отказался, но настойчивые требования моих детей привелик тому, что я поговорил с Дудем", – сказал актер. По словам Серебрякова,он вообще не любит давать интервью и во время встреч с журналистами чувствуетсебя неуверенно.Как сообщалось, россиян возмутили слова Алексея Серебрякова онациональной идее. Он заявил в интервью популярному блогеру Юрию Дудю, чтотакой идеей в России являются "сила, наглость и хамство". Многие встране – в том числе известные политики и артисты – сочли такое определениеоскорбительным, напоминает "Газета.ру".Сам же Серебряков в гостях у Дудя сообщил, что русофобом онсебя не считает. И подчеркнул, что на мнение общественности внимания необращает – актеру важно лишь то, что о нем думает супруга.Актер еще в 2012 году уехал жить в Канаду. Однако позже признался,что на новой родине как актер он никому не нужен, так что продолжит работать вроссийских проектах. Однако теперь предложений о сотрудничестве будет гораздоменьше. Так, режиссер, зампредседателя комитета Госдумы по культуре ВладимирБортко не стал бы приглашать Алексея Серебрякова, который снимался в егосериале "Бандитский Петербург". Бортко считает, что теперь актерувообще перестанут предлагать роли в российском кино.Такого же мнения придерживается глава "Мосфильма"Карен Шахназаров. Режиссер считает, что Серебряков грубыми высказываниями оРоссии зарабатывает плюсы на своей новой родине, в Канаде.