Новая угроза нависла над пользователями смартфонов с операционной системой Android. Десятки приложений, доступных в официальном магазине Google Play, заражены вирусом, разработанным азиатской группировкой хакеров.

Новая угроза нависла над пользователями смартфонов соперационной системой Android. Десятки приложений, доступных в официальноммагазине Google Play, заражены вирусом, разработанным азиатской группировкойхакеров.Группировка хакеров AsiaHitGroup активна с конца 2016 года.Она известна своими "достижениями" в создании и загрузке на серверывредоносных программ. Новый вирус под названием Sonvpay злоумышленникиумудрились внедрить в полтора десятка программ, доступных для скачивания, средикоторых считыватели QR-кодов и даже фонарики.Неприятный для пользователей сюрприз в приложенияхобнаружили эксперты компании McAfee. Механизм действия программ, по словамспециалистов, прост: после установки приложение присылает пользователямуведомление об обновлении. Однако под кнопкой "обновить"замаскирована подписка на неизвестные платные услуги.По подсчетам экспертов McAfee, с января 2018 года хакеры изAsiaHitGroup могла заработать от 60 до 145 тысяч долларов. Предполагается, что цельюмошенников были жители Казахстана и Малайзии. Однако специалисты убеждены, чтожертвой киберпреступников мог стать пользователь из любой точки Земли. Экспертысоветуют использовать антивирусы и не доверять программам, которые запрашиваютдоступ к функциям оплаты через СМС-сообщения – даже если приложения выложены в GooglePlay.Работают вредоносные программы скрытно. Чтобы владелецAndroid-смартфона не заметил подвох, хакеры используют WAP-биллинг. Этопозволяет напрямую списывать деньги с мобильного счета. А пользователи даже незамечают послания со своего номера в истории отправленных сообщений, пишут сотрудники компании в своем блоге.