Андрей Дементьев написал более сотни эстрадных песен, которые исполнялись повсюду. Поэтому проститься с ним в столичный концертный зал имени Чайковского пришли знаменитые актеры, певцы. Коллега покойного по поэтического цеху Илья Резник воспринял смерть Дементьева как личную потерю.

Андрей Дементьев написал более сотни эстрадных песен, которые исполнялись повсюду. Поэтому проститься с ним в столичный концертный зал имени Чайковского пришли знаменитые актеры, певцы. Коллега покойного по поэтического цеху Илья Резник воспринял смерть Дементьева как личную потерю."Со мной чуть удар не случился, когда у знал о смерти Андрея, – заплакал Резник в разговоре с корреспондентом Dni.Ru. – Мы с ним буквально накануне говорили, он был бодр, полон сил и планов. Мы говорили с ним о том, как отметим его 90-летие в июле".Резник признался, что дружил с Дементьевым большую часть жизни. "В 1975 году у нас был общий композитор, который писал музыку на наши стихи, потом я знал его по журналу "Юность", который расцвел при Андрее, – говорит Резник. – Мы с ним были всегда созвучны, как-то сопричастны, что ли. Многие поэты-песенники держатся всю жизнь только на одной песни, у Дементьева же было множество гениальных творений. Хотя, думаю, ему можно было написать только "Лебединую верность" и "Балладу о матери", чтобы войти в историю русской поэзии. Очень жаль, что ушел последний классик".ИльяРахмиэлевичвстречался с Дементьевым довольно часто. "Помню, как мы были на застолье у Зураба Церетели, – вспоминает Резник. – С одной стороны длинного стола сидели академики, художники, а с другой – поэты. И мы стали читать стихи – кто больше. Я читал о любви, а Андрей – о России. И так родилась у нас идея литературного баттла, который мы хотели устроить в родной для Дементьева Твери. увы, увы..."В последний раз встреча двух поэтов состоялась в апреле на юбилее Ильи Резника. "На банкете в "Метрополе" мы еще шутили, что для обоих этот год юбилейный – 170 лет на двоих, – рассказал Илья Рахмиэлевич. – А он подошел ко мне и сказал: "Не верь врагам, которые распускают сплетни, я всегда тебя очень уважал и ценил".Напомним, Андрей Дементьев скончался 26 июня после продолжительной болезни. Его отпевание пройдет в Скорбященской церкви на Большой Ордынке, которое возглавит настоятель церкви, митрополит Волоколамский Иларион. Похороны пройдут на Кунцевском кладбище столицы.