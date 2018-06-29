Чемпионат мира по футболу после окончания группового этапа
покидают 16 команд, Худшей из них оказалась сборная Перу.
Чемпионат мира по футболу после окончания группового этапа
покидают 16 команд, Худшей из них оказалась сборная Перу.
Чемоданы упаковали, кроме
Панамы, сборные Саудовской Аравии, Ирана и Марокко, Перу и Австралии,
Нигерии и Исландии, Сербии и Коста-Рики, Южной Кореи, Туниса, Сенегала, Египта.
Не смогли пробиться в плей-офф поляки и даже команда Германии.
Футболисты из Панамы продемонстрировали на турнире
удручающие показатели. Во-первых, они покинули ЧМ, не заработав ни единого
очка. В этом "достижении" с ними сравнялся Египет – но египтяне
обошли панамцев по соотношению забитых и пропущенных мячей.
Сборная Панамы в трех матчах не смогла набрать ни одного
очка. В игре с командой Бельгии в Сочи южноамериканцы уступили соперникам со
счетом 3:0. Разгромное поражение потерпели в Нижнем Новгороде от Англии – 6:1.
В матче с Тунисом в Саранске они пропустили три мяча и забили один.
В 1/8 финала сыграют следующие пары: Испания – Россия (1
июля, Москва, "Лужники"), Хорватия – Дания (1 июля, Нижний Новгород),
Бразилия – Мексика (2 июля, Самара), Бельгия – Япония (2 июля, Ростов-на-Дону),
Швеция – Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург), Колумбия – Англия (3 июля,
Москва, "Спартак"), Франция – Аргентина (30 июня, Казань), Уругвай —
Португалия (30 июня, Сочи).
Как стало известно, король Испании намерен лично поддержать
сборную своей страны во время матча с Россией 1 июля. За наших будет болеть Владимир
Путин. Посетит ли российский президент стадион – пока неизвестно, пишут "Известия".