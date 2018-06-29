Чемпионат мира по футболу после окончания группового этапа покидают 16 команд, Худшей из них оказалась сборная Перу.

Чемпионат мира по футболу после окончания группового этапапокидают 16 команд, Худшей из них оказалась сборная Перу.Чемоданы упаковали, кромеПанамы, сборные Саудовской Аравии, Ирана и Марокко, Перу и Австралии,Нигерии и Исландии, Сербии и Коста-Рики, Южной Кореи, Туниса, Сенегала, Египта.Не смогли пробиться в плей-офф поляки и даже команда Германии.Футболисты из Панамы продемонстрировали на турниреудручающие показатели. Во-первых, они покинули ЧМ, не заработав ни единогоочка. В этом "достижении" с ними сравнялся Египет – но египтянеобошли панамцев по соотношению забитых и пропущенных мячей.Сборная Панамы в трех матчах не смогла набрать ни одногоочка. В игре с командой Бельгии в Сочи южноамериканцы уступили соперникам сосчетом 3:0. Разгромное поражение потерпели в Нижнем Новгороде от Англии – 6:1.В матче с Тунисом в Саранске они пропустили три мяча и забили один.В 1/8 финала сыграют следующие пары: Испания – Россия (1июля, Москва, "Лужники"), Хорватия – Дания (1 июля, Нижний Новгород),Бразилия – Мексика (2 июля, Самара), Бельгия – Япония (2 июля, Ростов-на-Дону),Швеция – Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург), Колумбия – Англия (3 июля,Москва, "Спартак"), Франция – Аргентина (30 июня, Казань), Уругвай —Португалия (30 июня, Сочи).Как стало известно, король Испании намерен лично поддержатьсборную своей страны во время матча с Россией 1 июля. За наших будет болеть ВладимирПутин. Посетит ли российский президент стадион – пока неизвестно, пишут "Известия".