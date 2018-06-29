Выйдя из такси, женщина обнаружила, что забыла в автомобиле сумку с паспортами болельщиков, авиабилетами, денежными средствами и личными вещами...

Сотрудники полиции Северного округа обнаружили и вернули сумку с личными вещами иностранной гражданке.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась гражданка Мексики. Женщина пояснила, что прибыла в Москву на чемпионат мира по футболу. Приехав на такси к месту назначения, заявительница забыла сумку с вещами в автомобиле. В сумке находились паспорта болельщиков, авиабилеты, денежные средства и личные вещи.Как установили сотрудники полиции, водитель автомобиля обнаружил сумку и оставил ее на газоне у шлагбаума, перекрывающего въезд во двор одного из домов на улице Расковой. Далее данную сумку забрал мужчина, проживающий по соседству. Приехавшим сотрудникам полиции мужчина выдал сумку и пояснил, что все это время с помощью социальных сетей пытался разыскать иностранку, чтобы вернуть ей вещи.В этот же день сотрудники полиции совместно с мужчиной, обнаружившим сумку, вернули иностранной гражданке ее пропажу.Проверкой установлено, что никаких противоправных действий в отношении гостьи столицы совершено не было.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29