Очередной инцидент с оставленным в машине ребенком зафиксирован в Магнитогорске. Спасти младенца удалось благодаря вмешательству случайных свидетелей.

Очередной инцидент с оставленным в машине ребенкомзафиксирован в Магнитогорске. Спасти младенца удалось благодаря вмешательствуслучайных свидетелей.В соцсетях возмущены: большинство уральских пользователейпредлагают запереть саму нерадивую мать в машине на солнцепеке – и посмотреть,сколько она протянет в такой духоте.Разместившая в Сети видео и фотографию белого Opel Corsa свидетельницапризналась, что была в шоке. "Смотрю, а он в машине закрытый лежит, нанего солнце припекает! Я в шоке! Сколько было уже случаев с закрытыми детьми вмашинах?!", – написала женщина.Однако еще больше свидетельницу поразила реакция самойматери, которая явилась к автомобилю минут через 10. Мамаша заявила возмущеннойженщине, что ничего страшного не происходит: она, мол, оставила щелку – а чтоплачет, так это не ужасно.Комментаторы советуют в следующий раз в подобной ситуациисразу разбивать стекло машины. Другие советуют немедленно вызывать полицию. Ивсе вместе приходят к заключению, что у таких матерей "в голове тожещелочка", пишет Ura.ru.