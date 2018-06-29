Очередной инцидент с оставленным в машине ребенком
зафиксирован в Магнитогорске. Спасти младенца удалось благодаря вмешательству
случайных свидетелей.
Очередной инцидент с оставленным в машине ребенком
зафиксирован в Магнитогорске. Спасти младенца удалось благодаря вмешательству
случайных свидетелей.
В соцсетях возмущены: большинство уральских пользователей
предлагают запереть саму нерадивую мать в машине на солнцепеке – и посмотреть,
сколько она протянет в такой духоте.
Разместившая в Сети видео и фотографию белого Opel Corsa свидетельница
призналась, что была в шоке. "Смотрю, а он в машине закрытый лежит, на
него солнце припекает! Я в шоке! Сколько было уже случаев с закрытыми детьми в
машинах?!", – написала женщина.
Однако еще больше свидетельницу поразила реакция самой
матери, которая явилась к автомобилю минут через 10. Мамаша заявила возмущенной
женщине, что ничего страшного не происходит: она, мол, оставила щелку – а что
плачет, так это не ужасно.
Комментаторы советуют в следующий раз в подобной ситуации
сразу разбивать стекло машины. Другие советуют немедленно вызывать полицию. И
все вместе приходят к заключению, что у таких матерей "в голове тоже
щелочка", пишет Ura.ru.