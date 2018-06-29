Очередной скандал разразился в Екатеринбурге с участием местной светской львицы Марины Камбаратовой. На сей раз причиной конфликта стал ее сын, разбрасывавший подаяние соседским детям.

Очередной скандал разразился в Екатеринбурге с участием местнойсветской львицы Марины Камбаратовой. На сей раз причиной конфликта стал ее сын,разбрасывавший "подаяние" соседским детям.Проживающий с матерью в элитном жилом комплексе наследникКамбаратовой решил прогуляться по району. Мальчик заявился в соседний двор и стал кидать монетысверстникам, игравшим на детской площадке, называя их "нищебродами".Ребята доброты мальчика не оценили и послали его подальше.Дело едва не дошло до драки, когда вмешалась мать одного из детей. Она позже ипожаловалась на "элитного" ребенка."Пришел и говорит, мол, я живув Тихвине, а вы нищеброды. Ловите мелочь, покая кидаю – это он сказал маленьким детям. Те,что постарше, послали гостя подальше. Даже повторять такое неудобно:мальчик заявил детям, что они сейчас отлижут у него, дело дошлодо драки", – рассказал очевидец инцидента. По его словам, когдавмешалась женщина, мальчик Камбаратов-младший заявил, что и она у него "отлижет".Вскоре на место происшествия примчалась оповещенная сыном разъяреннаяКамбаратова. Дело едва не дошло до драки между женщинами. Позже местные жителипришли к заключению, что нецензурным выражениям сынка светской львицы научиласама мать – за ней давно закрепилась репутация "скандалистки и хамки", передает телеканал "".Марина Камбаратова – дочь местного депутата. Онапрославилась два года назад, устроив безобразный дебош после инцидента надороге. Не поделив проезд во дворе дома с другим автомобилистом, даманабросилась на него с оскорблениями и угрозами. В частности, мужчине пообещали,что охрана Камбаратовой сожжет его вместе с "его ведром", если онсейчас же не освободит дорогу.