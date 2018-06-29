Очередной скандал разразился в Екатеринбурге с участием местной
светской львицы Марины Камбаратовой. На сей раз причиной конфликта стал ее сын,
разбрасывавший подаяние соседским детям.
Очередной скандал разразился в Екатеринбурге с участием местной
светской львицы Марины Камбаратовой. На сей раз причиной конфликта стал ее сын,
разбрасывавший "подаяние" соседским детям.
Проживающий с матерью в элитном жилом комплексе наследник
Камбаратовой решил прогуляться по району. Мальчик заявился в соседний двор и стал кидать монеты
сверстникам, игравшим на детской площадке, называя их "нищебродами".
Ребята доброты мальчика не оценили и послали его подальше.
Дело едва не дошло до драки, когда вмешалась мать одного из детей. Она позже и
пожаловалась на "элитного" ребенка.
"Пришел и говорит, мол, я живу
в Тихвине, а вы нищеброды. Ловите мелочь, пока
я кидаю – это он сказал маленьким детям. Те,
что постарше, послали гостя подальше. Даже повторять такое неудобно:
мальчик заявил детям, что они сейчас отлижут у него, дело дошло
до драки", – рассказал очевидец инцидента. По его словам, когда
вмешалась женщина, мальчик Камбаратов-младший заявил, что и она у него "отлижет".
Вскоре на место происшествия примчалась оповещенная сыном разъяренная
Камбаратова. Дело едва не дошло до драки между женщинами. Позже местные жители
пришли к заключению, что нецензурным выражениям сынка светской львицы научила
сама мать – за ней давно закрепилась репутация "скандалистки и хамки", передает телеканал "".
Марина Камбаратова – дочь местного депутата. Она
прославилась два года назад, устроив безобразный дебош после инцидента на
дороге. Не поделив проезд во дворе дома с другим автомобилистом, дама
набросилась на него с оскорблениями и угрозами. В частности, мужчине пообещали,
что охрана Камбаратовой сожжет его вместе с "его ведром", если он
сейчас же не освободит дорогу.