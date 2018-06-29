О красоте мира и жизни, как она есть. Михаил Рудник одинаково красочно изображает самые разные стороны жизни: от живописных пейзажей до мусорных полигонов, от детских портретов до сцен из жизни бОмжей. Работы выставляет на показ под незатейливым названием: Такие дела.... Чем удивил художник моих коллег? Слово Маргарите Махровой.

О красоте мира и жизни, как она есть. Михаил Рудник одинаково красочно изображает самые разные стороны жизни: от живописных пейзажей до мусорных полигонов, от детских портретов до сцен из жизни бОмжей. Работы выставляет на показ под незатейливым названием: "Такие дела...". Чем удивил художник моих коллег? Слово Маргарите Махровой.Михаил Рудник, художник: Вот эти бабушки, люди, к которым я неравнодушен, у которых судьба за плечами и вот этот цветной богатый, разложенный рынок...Это сочетание меня как-то очень задело. Я сделал несколько картин на тему рынок, бабушки, какие-то покупки, старость, осень. Я хожу, наблюдаю, езжу, фотографирую, запоминаю.А потом в мастерской переносит колоритные образы на холст. Продавцам и покупателям небольших городских рынков владимирский художник Михаил Рудник посвятил целую серию своих новых работ. Мастер уверен, что для искусства нет незначительных людей, мест или событий - ведь нет ничего реалистичнее, чем сама жизнь. Поэтому новую выставку художник назвал: "Такие дела..." - без интонаций и подтекстов - всё сказано в картинах.Михаил Рудник, художник: Не вкладывал сюда никакой интонации. Ну вот, как художнику рассказывать об интонации. Вот выставка показывает, что вот такие пейзажи, вот такие люди, вот такая жизнь, такие дела... Добавилась у меня серия сценок из жизни бомжей, это горожане, люди, которые живут среди нас, к которым неоднозначное отношение в обществе. Мне эта тема тоже очень интересна.Пронзительные портреты и сцены из жизни бомжей, как например, раздача горячего питания в мороз - большая тема в творчестве Михаила Рудника. Люди, которых часто не хочет видеть общество, на самом деле заслуживают внимания, а потому - становятся героями его картин. Ещё одна большая серия, представленная на выставке - свалки и мусорные полигоны. Их мастер тоже изображает в красках и деталях - потому что это тоже часть нашей жизни. Ученик знаменитого графика Бориса Французова, выпускник худграфа "Владимирского пединститута, он вернулся к творчеству меньше 10 лет назад и привлёк внимание зрителей и коллег своей откровенностью.Андрей Блинов, художник: Мы вместе учились, вместе росли, все знакомства у нас, получается, с детства. И по работам, вот сейчас он стал писать, я посмотрел намного сдержаннее тона. Лично мне это больше нравится.Во Владимире это уже вторая крупная выставка мастера за последние годы. Так сложилось, что его творчество уже знают в столице и за рубежом, а вот владимирские зрители знакомиться начали недавно.Дмитрий Рудник, брат художника: Не просто художник, а философ с кистью. То есть вот эти все последние работы, как ты говоришь: "Такие дела", эти свалки, эти бабушки торгующие, это жизнь, она такая, как есть... Редко, кто может это всё выразить вот именно так.Некоторые работы Михаила Рудника в скором времени должны пополнить фонды музея-заповедника, а значит, ценители его творчества смогут увидеть картины не только в персональных экспозициях художника.