Несколько зарисовок из жизни главного молодежного форума России.

Несколько зарисовок из жизни главного молодежного форума России.День первый: самый короткий и самый тяжелыйГлавное впечатление первого дня – автобус. Путь был тяжелым и долгим. Мы ехали из Москвы больше пяти часов. И это, понятно, далеко не предел. Куда тяжелее было ребятам, которые приехали, например, из Донецка. Зато успели перезнакомиться еще в автобусе.Главные впечатления первого дня: Овечкин, Караулова, салют. Александр Овечкин – российский профессиональный хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли-2018. Потрясло, что диалог был практически на равных. И главное его пожелание – не равняться к успеху, а доверять своим близким. «Семья и друзья, их любовь – самое главное в достижении целей». Здорово.Вечерний концерт. Главная гостья - Юлиана Караулова, известная всем как исполнительница группы «5sta Family». Сейчас она поет сольно. Не знаю, как кому, а мне она нравится!Вечер закончился салютом. Организаторы – умнички, салют – всегда праздник.Немного об организации: страхи были напрасныСкажу честно: перед поездкой мы все слегка напрягались по поводу условий жизни. Нам заранее выслали документ, в котором указали перечень тех вещей, которые нужно с собой взять. Одна из этих вещей - спальник. Мы рассчитывали на палатки и ночевку в диких условиях. Все оказалось не так. Десятиместные отапливаемые палатки вполне приспособлены к проживанию.Кровати у нас армейские (койки). Никто не против, после активного проведения дня уже не важно на чем и где спать. Только голову положил – и тут же в Нарнии.Кормят хорошо. Живем «от обеда до обеда». Администоры форума позаботились об удобстве - прием пищи у каждой команды в свое время, это решает проблему очередей.Главная проблема – интернет. На форум приехали 1000 участников, вопрос связи очень важен. Wi-Fi на ТС к сожалению слабый, как бы «техники» не старались, решить вопрос полностью не удалось. Мнение участников форума насчет этого вполне предсказуемо.Можем, связываемся по сети, не можем... В общем, понятно.Второй день: тренды, треки и очереди в душПодъем в 7.00. Очереди в душ нереальные. Решаю: завтра встану в шесть и приду первая!Настроение подняла утренняя зарядка. Вспомнилось лагерное детство. Единственная проблема–открытое небо, солнце и больная голова. Но ничего, потерпим.Первая встреча - диалог с Максом Орловым. Ведущий радиостанции «Русское радио», голос футбольного клуба «Спартак» Москва. С ним мы обсудили саморазвитие и диверсификацию себя.Главная угроза – остановиться сразу же после получения первых результатов. Главный инструмент – окружить себя людьми, которые заставляют тебя развиваться.«Рядом с вами всегда найдется хотя бы один человек, который поможет двигаться дальше». Главная оценка аудитории - Макс классный!А потом начались тренд сессии. Тренд сессия, чтобы вы понимали - это выявление трендов для проектирования личного и командного трекинга. Не понимаете? Я тоже. И почти никто вокруг меня тоже не понимал. «Это порядок действий, индивидуальных (личных) и командных, которые совершаются за определенный отрезок времени, определённого рода замер. Вылилось это все в постановку задач без разъяснений, необходимых для их решения. Целей нет. Народ ревет, никто ничего не понимает. Но сплочение команды и совместное фото в конце сессии – тоже результат, и неплохой.Дальше – мастер-классы по интересам. Мы пошли к Тине Сергеевне Бережной,советнику Генерального директора по информационным технологиям телеканала RT. Её мастер-класс назывался «Журналистика данных и DATA-drivenjournalims».«Опишите тремя словами что такое журналистика?– Этика, любопытство и лояльность (продаваться нужно 1 раз!)»«Вопрос, который можно задать человеку, потерявшему близкого? – Единственный вопрос, который вы можете задать человеку в таком случае - а каким он был?»«Что вы думаете о форуме? - Когда я училась, такого не было. А у вас такая возможность есть. Вы создаете связи!»И, наконец, последняя фраза: «Если вы хотите заниматься журналистикой - идите туда, куда вам по душе и делайте то, что делает вас счастливее».Безумно интересно!А вечером – снова музыка. Локаций много. Где-то играют классическую музыку, где-то танцуют, где-то поют под гитару.Все счастливы!Вечер удался.Главное – людиИ все-таки главное на Форуме – не события, а люди. Случайных людей почти нет, и это здорово.Вот, например - Максим Сабадаш. Он приехал из Донецка. Парень невероятно умный, с собственным опытом и собственным мнением. Добрый и искренний. Честно говоря, всегда думала, что люди, приехавшие издалека, меньше знают, чем те, кто живет и учится в Центре. Теперь понимаю, насколько это ошибочное мнение. Когда общаешься с умным человеком, «прилив идей» повышается на порядок! Да только благодаря этому хочется больше и больше сюда приезжать!Третий день: великая сушь и реабилитация тренд-сессийВстала, как и планировала, в шесть и пришла в душ первой. Оказалось – зря. Потому что воды не было. От слова «совсем». Ни горячей, ни холодной. Сюрприз.Дальше все ожидаемо. Подъем (для умных и ленивых, кто не вскакивал за час до Гимна РФ в громкоговорителях). Зарядка. Кстати, во второй раз зарядка организована гораздо лучше. Проходит по интересам: Йога, Зумба, Спортивная зарядка, Нестандартная зарядка. Круто, правда, респект организаторам!Тренд-сессии во второй день тоже оживились. Они разделились по профильным направлениям (Профсоюзные организации, СМИ, формальные/неформальные студенческие клубы и объединения, и т.д.). Мы начали постепенно вливаться в процесс. Ждем итогов сессий. Интересно, что будет дальше?Чем все закончится?Середина третьего дня. Иду обедать. И радуюсь, что до конца Форума еще целых несколько дней. Здесь наземная атмосфера и нереальные люди.Я уверена, форум Территория смыслов останется в моем сердце и сердцах остальных участников, организаторов, кураторов и всех-всех-всех навсегда!Анастасия Погребняк