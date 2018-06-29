Президент США Дональд Трамп действует исподтишка. За спиной у канцлера ФРГ Ангелы Меркель он соблазняет главу Франции Эммануэля Макрона выйти из Евросоюза, предлагая взамен ряд бонусов.

Президент США Дональд Трамп действует исподтишка. За спинойу канцлера ФРГ Ангелы Меркель он соблазняет главу Франции Эммануэля Макронавыйти из Евросоюза, предлагая взамен ряд бонусов.Сообщения о предложении американского лидера своемуфранцузскому коллеге появились в пятницу, 29 июня. Серьезный разговор междуглавами государств состоялся в конце апреля этого года, когда Макрон прибыл свизитом в Белый дом.Как пишет влиятельное американское издание Washington Post,ссылаясь на европейские правительственные источники, Трамп обещал Макронувыгодные условия дальнейшего партнерства США и Франции. В частности, главаБелого дома предложил своему коллеге новый торговый договор, включающий в себяряд преференций для Парижа. О реакции Макрона не сообщается.Подобные телодвижения явно не понравятся канцлеру ФРГ АнгелеМеркель, которая стремится играть первую скрипку в политике европейскогоконтинента. Германия, как самая мощная экономика Старого Света, отчетливодоминирует в ЕС, и потеря Франции, ее сближение с США на фоне разгорающейсяторговой войны между Вашингтоном и Брюсселем, нанесет серьезный удар поамбициям Меркель. Это усугубит и без того шаткое положение канцлера,ослабленное миграционным кризисом внутри самой Германии.Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трампвстречались в Вашингтоне в конце апреля. На первый взгляд встреча проходила вовполне дружеских и теплых тонах: американский лидер устроил своему коллегероскошный прием, церемония встречи прошла прямо на лужайке перед Белым домом.Трамп в свойственной ему эксцентричной манере несколько раз обнимал и целовалМакрона.Но за фасадом показной идиллии скрывалось глубокоепрезрение президента США к своему французскому коллеге. Это стало очевидно,когда, позируя перед камерами, Трамп заявил, что Макрон – само совершенство, апотом издевательски добавил, что для того, чтобы сделать главу Пятой республикиеще лучше, необходимо стряхнуть перхоть с его плеча, что и было сделано.