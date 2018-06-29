Президент США Дональд Трамп действует исподтишка. За спиной
у канцлера ФРГ Ангелы Меркель он соблазняет главу Франции Эммануэля Макрона
выйти из Евросоюза, предлагая взамен ряд бонусов.
Президент США Дональд Трамп действует исподтишка. За спиной
у канцлера ФРГ Ангелы Меркель он соблазняет главу Франции Эммануэля Макрона
выйти из Евросоюза, предлагая взамен ряд бонусов.
Сообщения о предложении американского лидера своему
французскому коллеге появились в пятницу, 29 июня. Серьезный разговор между
главами государств состоялся в конце апреля этого года, когда Макрон прибыл с
визитом в Белый дом.
Как пишет влиятельное американское издание Washington Post,
ссылаясь на европейские правительственные источники, Трамп обещал Макрону
выгодные условия дальнейшего партнерства США и Франции. В частности, глава
Белого дома предложил своему коллеге новый торговый договор, включающий в себя
ряд преференций для Парижа. О реакции Макрона не сообщается.
Подобные телодвижения явно не понравятся канцлеру ФРГ Ангеле
Меркель, которая стремится играть первую скрипку в политике европейского
континента. Германия, как самая мощная экономика Старого Света, отчетливо
доминирует в ЕС, и потеря Франции, ее сближение с США на фоне разгорающейся
торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем, нанесет серьезный удар по
амбициям Меркель. Это усугубит и без того шаткое положение канцлера,
ослабленное миграционным кризисом внутри самой Германии.
Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп
встречались в Вашингтоне в конце апреля. На первый взгляд встреча проходила во
вполне дружеских и теплых тонах: американский лидер устроил своему коллеге
роскошный прием, церемония встречи прошла прямо на лужайке перед Белым домом.
Трамп в свойственной ему эксцентричной манере несколько раз обнимал и целовал
Макрона.
Но за фасадом показной идиллии скрывалось глубокое
презрение президента США к своему французскому коллеге. Это стало очевидно,
когда, позируя перед камерами, Трамп заявил, что Макрон – само совершенство, а
потом издевательски добавил, что для того, чтобы сделать главу Пятой республики
еще лучше, необходимо стряхнуть перхоть с его плеча, что и было сделано.