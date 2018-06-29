23-летняя певица с Украины Сюзанна Варнина вызывает своим творческом восторг у тысячей людей. Однако у девушки есть весьма странная позиция насчет личной гигиены, что раздражает многих слушателей и пользователей Сети.

23-летняя певица с Украины Сюзанна Варнина вызывает своим творческом восторг у тысячей людей. Однако у девушки есть весьма странная позиция насчет личной гигиены, что раздражает многих слушателей и пользователей Сети.Певицей Сюзанной восхищалась большая часть Интернета, пока она не возмутила фанатов спорными поступками. Девушка перестала брить подмышки и, более того, стала демонстрировать неухоженные части своего тела "во всей красе".Сюзанна принципиально отказывается избавляться от растительности на животе, подмышках и лобке. Она с гордостью демонстрирует это всему миру.Подобные выходки певицы заставили ее подписчиков в Instagram разделиться на два лагеря. Одни заявили, что решительно не понимают, почему Сюзанна не избавляется от волос там, где у девушки их быть не должно. Другие же вступаются за кумира и ратуют за ее индивидуальность.Сюзанна, в свою очередь, предпочитает не комментировать негатив в ее сторону. Она закрыла возможность комментирования на провокационных фотографиях и отвечает злым языкам публикациями с фото Софи Лорен из далеких шестидесятых. Итальянская актриса в свое время тоже порядком шокировала общественность своими взглядами на гигиену.Напомним, что Сюзанна Варнина – молодая певица, на которую в Instagram подписано более 200 тысяч человек. В их числе – телеведущая Ирена Понарошку и актриса Анна Хилькевич.Артистка всегда экспериментировала со своей внешностью. Она уже делала пирсинг и брила голову налысо, с радостью выставляя все на всеобщее обозрение.