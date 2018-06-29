Соревнование собирает знатоков Правил дорожного движения уже во второй раз. В этом году в нем приняли участие двенадцать команд.

На один день средняя общеобразовательная школа № 1 в городе Судогда превратилась в площадку знаний Правил дорожного движения. Свои знания инспекторам ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району демонстрировали школьники, посещающие лагеря дневного пребывания образовательных учреждений района.Соревнование «Управляй велосипедом безопасно» собирает знатоков ПДД уже во второй раз. В этом году в нем приняли участие двенадцать команд. Это ученики четвертых-шестых классов – подростки, которые в этом возрасте становятся активными участниками дорожного движения и садятся за руль двухколесных транспортных средств.Пройдя инструктаж безопасности, дети выстроились перед линией старта. На торжественном открытии мероприятия к участникам с приветственными словами обратились инспектор ГИБДД Ирина Дугина и представитель управления образования Екатерина Туркина.Команды дружно проходили четыре этапа: конкурс стенгазет «Двухколесные проблемы», «Инженер транспорта», «Комплексная эстафета» и «Велоэстафета».В первой теоретической части ребята проверяли свои знания ПДД, относящиеся к управлению велосипедом, отвечали на вопросы теста, определяли названия и группы дорожных знаков. Инспектор ГИБДД Ирина Дугина озвучила правильные ответы, напомнила ребятам о необходимости использования защитной экипировки при езде на велосипеде и на роликовых коньках.На этапе «Инженер транспорта» команды должны были обнаружить и устранить неисправность велосипеда. Как настоящие водители школьники проверяли готовность своего двухколесного транспорта к поездке.После успешного прохождения первых этапов ребята перешли к самому сложному и интересному – велоэстафете. Юные велосипедисты демонстрировали свое мастерство по преодолению полосы препятствий.Нашлось время и для творчества. Свое отношение к дорожной безопасности велосипедистов ребята отразили в стенгазетах «Двухколесные проблемы».В соревновании победили сильнейшие, однако проигравших в этот день не было. Дети еще раз укрепили знания Правил дорожного движения и получили заряд бодрого и веселого настроения.Победителям Ирина Дугина и Екатерина Туркина вручили грамоты и полезные аксессуары в виде светоотражающих элементов. Впрочем, в независимости от расположения на пьедестале почета, можно с уверенностью сказать, что все ребята стали обладателями более важных вещей, чем призы и подарки, ведь приобретенные ими знания и умения, помогут избежать опасности на дорогах.