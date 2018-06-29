Шоумен Иван Ургант и автор-исполнитель песен Семен Слепаков пошутили
над народным артистом Александром Градским. Некоторые посчитали эту остроту
оскорбительной.
Шоумен Иван Ургант и автор-исполнитель песен Семен Слепаков пошутили
над народным артистом Александром Градским. Некоторые посчитали эту остроту
оскорбительной.
Ургант и Слепаков приняли участие в YouTube – проекте "Лига
плохих шуток". Артисты на камеру соревновались в устойчивости к юмору: тот, кто
первым засмеется в ответ на остроту, проигрывает. Шутки были посвящены российским
знаменитостям.
"Почему певица Монеточка не подходит к Александру Градскому
сзади?" – зачитал с экрана мобильного телефона начало хохмы Иван и сделал паузу.
Семен, видимо угадав продолжение остроты, еле сдерживал смех и вопрошающе
смотрел на шоумена. "Боится упасть в его копилочку", – покатываясь со смеху
договорил Ургант.
Добавим, что в этом выпуске досталось многим российским
знаменитостям. Мужчины зубоскалили над российским дизайнером Гошей Рубчинским, телеведущем
Павлом Волей, политиком Геннадием Зюгановым Александром Масляковым-младшим,
которому, к слову, дважды досталось от шоумена и исполнителя, а также сами над
собой.
Меж тем такой юмористический формат по душе пришелся не
всем. В комментариях появилось множество негативных отзывов. "Сами пошутили,
сами посмеялись, сами бабла за это срубили... (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Несмешная
пахабщина", "вообще не смешно", "Че смешного в этих шутках ?", "ТОЛЬКО
МНЕ НЕ СМЕШНО?", – писали недовольные пользователи
Сети в комментариях под видео. А ролик тем временем все выше и выше поднимался в
рейтинге YouTube. За сутки этот выпуск "Лиги плохих шуток"
посмотрело около двух миллионов человек.
На оскорбительное видео обратил внимание член экспертного
совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ
Вадим Манукян. По словам специалиста, оплевывать заслуженного человека и любимца
миллионов на глазах у всей страны – это глупость и неуважение к заслугам талантливого человека.
"Знаете, мне вот что интересно, а вот если Градский это
услышит, он будет смеяться? Когда они обсмеивают друг друга и их тусовку к
этому у меня вообще нет никаких вопросов. Но когда они начинают откровенно
издеваться над людьми в возрасте, которые им годятся в отцы я лично испытываю
только чувство брезгливости. Слепаков в последнее время решил вырваться из
тесных рамок сценариста и стать более медийной персоной. Да, у него этого
получается, но уж больно неуклюже. А с Ургантом вообще отдельная история. Я
считаю, что его уже давно пора выгнать с "Первого канала", потому что-то
как он себя ведет совсем не соответствует уровню ведущего главного вечернего
шоу страны", – сообщил корреспонденту Dni.Ru Вадим Манукян.