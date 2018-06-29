Шоумен Иван Ургант и автор-исполнитель песен Семен Слепаков пошутили над народным артистом Александром Градским. Некоторые посчитали эту остроту оскорбительной.

Шоумен Иван Ургант и автор-исполнитель песен Семен Слепаков пошутилинад народным артистом Александром Градским. Некоторые посчитали эту остротуоскорбительной.Ургант и Слепаков приняли участие в YouTube – проекте "Лигаплохих шуток". Артисты на камеру соревновались в устойчивости к юмору: тот, ктопервым засмеется в ответ на остроту, проигрывает. Шутки были посвящены российскимзнаменитостям."Почему певица Монеточка не подходит к Александру Градскомусзади?" – зачитал с экрана мобильного телефона начало хохмы Иван и сделал паузу.Семен, видимо угадав продолжение остроты, еле сдерживал смех и вопрошающесмотрел на шоумена. "Боится упасть в его копилочку", – покатываясь со смехудоговорил Ургант.Добавим, что в этом выпуске досталось многим российскимзнаменитостям. Мужчины зубоскалили над российским дизайнером Гошей Рубчинским, телеведущемПавлом Волей, политиком Геннадием Зюгановым Александром Масляковым-младшим,которому, к слову, дважды досталось от шоумена и исполнителя, а также сами надсобой.Меж тем такой юмористический формат по душе пришелся невсем. В комментариях появилось множество негативных отзывов. "Сами пошутили,сами посмеялись, сами бабла за это срубили... (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Несмешнаяпахабщина", "вообще не смешно", "Че смешного в этих шутках ?", "ТОЛЬКОМНЕ НЕ СМЕШНО?", – писали недовольные пользователиСети в комментариях под видео. А ролик тем временем все выше и выше поднимался врейтинге YouTube. За сутки этот выпуск "Лиги плохих шуток"посмотрело около двух миллионов человек.На оскорбительное видео обратил внимание член экспертногосовета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФВадим Манукян. По словам специалиста, оплевывать заслуженного человека и любимцамиллионов на глазах у всей страны – это глупость и неуважение к заслугам талантливого человека."Знаете, мне вот что интересно, а вот если Градский этоуслышит, он будет смеяться? Когда они обсмеивают друг друга и их тусовку кэтому у меня вообще нет никаких вопросов. Но когда они начинают откровенноиздеваться над людьми в возрасте, которые им годятся в отцы я лично испытываютолько чувство брезгливости. Слепаков в последнее время решил вырваться изтесных рамок сценариста и стать более медийной персоной. Да, у него этогополучается, но уж больно неуклюже. А с Ургантом вообще отдельная история. Ясчитаю, что его уже давно пора выгнать с "Первого канала", потому что-токак он себя ведет совсем не соответствует уровню ведущего главного вечернегошоу страны", – сообщил корреспонденту Dni.Ru Вадим Манукян.