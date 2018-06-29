Также изменится движение автобусов и маршруток

Также изменится движение автобусов и маршрутокВ Костроме в субботу, 30 июля, с 8 утра до 22.00 будет ограничено движение транспорта.Перекроют участки дороги, примыкающие к Суссанинской площади: в первых кварталах улиц Свердлова, Шагова, Ленина, Симанова и проспекта Мира.Изменится расписание общественного траспорта. Автобус №102 по маршруту «Кострома-поселок Никольское» который в указанное время будет следовать по маршруту проспект Мира – улица Маршала Новикова – переулок Сенной – улица Сенная – проспект Мира, с посадкой и высадкой пассажиров на остановочном пункте «Площадь Мира», расположенном на проспекте Мира.Также автобусы, следующие по маршрутам № 6, 7, 42, 93 будут ездить до улицы Долматова.