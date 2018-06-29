Участники заседания дали оценку организации деятельности ветеранской организации Юрьев-Польского ОМВД, обсудили предстоящие мероприятия.

27 июня текущего года в Отделе МВД России по Юрьев-Польскому району прошло выездное заседание Президиума Совета ветеранов Управления МВД России по Владимирской области.Участие в заседании приняли начальник Управления по работе с личным составом регионального УМВД полковник внутренней службы Павел Викторович Алексахин, начальник ОМВД России по Юрьев-Польскому району майор полиции Владимир Владимирович Адамсон, а так же руководители основных служб и подразделений Отдела полиции.При непосредственном участии председателя областного Совета ветеранов органов внутренних дел полковника милиции в запасе Бориса Георгиевича Пелевина был рассмотрен вопрос, касающийся участия ветеранской организации Юрьев-Польского ОМВД в практической деятельности отдела и общественной жизни района. По данному вопросу Президиум областного Совета проинформировал председатель Совета ветеранов ОМВД России по Юрьев-Польскому району Борис Дмитриевич Чижиков. Он довел информацию о наиболее значимых событиях первого полугодия текущего года, о том, что было сделано, а над чем еще необходимо работать. Как отметил Борис Дмитриевич, традиционно особое внимание уделяется решению вопросов медицинской, социальной и бытовой поддержки ветеранов. Не менее важным направлением в деятельности Совета остается участие ветеранов в наставнической работе. Богатый жизненный опыт и профессиональные знания помогают в воспитании молодых сотрудников.По словам председателя районного Совета ветеранов ОВД, организация не останавливается на достигнутых результатах и продолжает активную деятельность.Присутствующими было принято решение о необходимости рекомендовать председателям ветеранских организаций органов внутренних дел области изучить положительные методы работы Совета ветеранов Юрьев-Польского ОМВД по проблемам социальной защиты пенсионеров ОВД, их участия в непосредственной деятельности служб и подразделений полиции.Члены Президиума обсудили ряд предстоящих мероприятий, организованных или проводимых при участии ветеранов органов внутренних дел, а в завершении единогласно утвердили План работы областного Совета ветеранов на второе полугодие текущего года.