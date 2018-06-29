Реновация приходит в район Филевский парк на западе Москвы. Там подобрали стартовую площадку, на которой возведут жилье для переселенцев из ветхих домов, заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

Реновация приходит в район Филевский парк на западе Москвы.Там подобрали стартовую площадку, на которой возведут жилье для переселенцев изветхих домов, заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.По его словам, стартовая площадка располагается по адресуБереговой проезд, владение 2, строение 18 и 19. Градостроительный потенциалучастка составляет 40,2 тысячи квадратных метров, подчеркнул Хуснуллин.Глава московского стройкомплекса отметил, что в настоящеевремя идет разработка проекта планировки этой территории. "Всего в районеФилевский парк в программу реновации включено 35 старых домов", – напомнилХуснуллин.Реновация ветхого жилья в Москве – крупнейшийградостроительный проект российской столицы и один из самых масштабных проектовтакого рода в мире. 1 августа прошлого года программа была утверждена мэромМосквы Сергеем Собяниным. В нее попали ветхие дома, построенные в 1950-1960-хгодах. Всего в списке – 5 171 здание.Как отметил ранее Марат Хуснуллин, в рамках реновации в городебудет построено не менее 30 миллионов квадратных метров жилья. На сегодняшнийдень Москва располагает 242 стартовыми площадками, на которых будут возводитьсядома для переселенцев. Градостроительный потенциал этих территорий – 3 миллионаи 580 тысяч квадратных метров жилья.Старт переселению по программе реновации был дан в февралеэтого года в районе Северное Измайлово. Жильцы двух пятиэтажек на улицеКонстантина Федина переехали в дом на 5-й Парковой. Переселенцы получиликвартиры с отделкой комфорткласса. Им выдалижилье большей площади чем то, которые были в хрущевках.Вслед за этим реновация пришла на запад и северо-востокстолицы. Так, в районах Бабушкинский и Южное Медведково для переселенцев приготовиличетыре новых дома. Выдача ордеров началась 9 июня.