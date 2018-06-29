Приказ о ядерном ударе перехватили американские радиолюбители на западном побережье США. Начавшуюся было панику охладили сообщения об учениях, которые проходили в этом районе.

Приказ о ядерном ударе перехватили американскиерадиолюбители на западном побережье США. Начавшуюся было панику охладилисообщения об учениях, которые проходили в этом районе.Перехваченный сигнал опознали как экстренное сообщениеназемного командования США о действиях в чрезвычайной обстановке. Адресатом приказа был межконтинентальныйстратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress.Как сообщили эксперты, такие сигналы передаются в военноевремя, в случае масштабного нападения с применением ядерного оружия. Адресатприказа, получив сообщение, должен запустить по заданным целям 20 крылатыхракет AGM-86 ALCM с термоядерными боеголовками. Сигнал, кроме радиолюбителей, перехватили также пилоты нескольких пассажирских лайнеров.Позже выяснилось, что США просто хотели в очередной разпоказать своим врагам, что их бомбардировщики могут доставлять ядерныебоеголовки в любую точку земного шара. В районе проходили учения, в которыхучаствовали бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также E-6Mercury, пишет издание Drive.Издание напоминает, что действия военных в подобной ситуациии последствия конфликта с применением ядерного оружия подробно описаны визвестном документальном фильме "Первый удар", снятом еще в 1970-егоды. По сценарию картины, противник атаковал Штаты ядерными ракетами, врезультате чего в первые минуты конфликта погибли 8 миллионов американцев. Ну аВашингтон наносит ответный удар.