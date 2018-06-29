Приказ о ядерном ударе перехватили американские
радиолюбители на западном побережье США. Начавшуюся было панику охладили
сообщения об учениях, которые проходили в этом районе.
Приказ о ядерном ударе перехватили американские
радиолюбители на западном побережье США. Начавшуюся было панику охладили
сообщения об учениях, которые проходили в этом районе.
Перехваченный сигнал опознали как экстренное сообщение
наземного командования США о действиях в чрезвычайной обстановке. Адресатом приказа был межконтинентальный
стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress.
Как сообщили эксперты, такие сигналы передаются в военное
время, в случае масштабного нападения с применением ядерного оружия. Адресат
приказа, получив сообщение, должен запустить по заданным целям 20 крылатых
ракет AGM-86 ALCM с термоядерными боеголовками. Сигнал, кроме радиолюбителей, перехватили также пилоты нескольких пассажирских лайнеров.
Позже выяснилось, что США просто хотели в очередной раз
показать своим врагам, что их бомбардировщики могут доставлять ядерные
боеголовки в любую точку земного шара. В районе проходили учения, в которых
участвовали бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также E-6
Mercury, пишет издание Drive.
Издание напоминает, что действия военных в подобной ситуации
и последствия конфликта с применением ядерного оружия подробно описаны в
известном документальном фильме "Первый удар", снятом еще в 1970-е
годы. По сценарию картины, противник атаковал Штаты ядерными ракетами, в
результате чего в первые минуты конфликта погибли 8 миллионов американцев. Ну а
Вашингтон наносит ответный удар.