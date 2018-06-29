29.06.2018

2018-06-29 09:25:30

В Японии аварийно сел Boeing с пассажирами

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Korean Air, вылетевший из аэропорта Сеула "Инчхон" совершил аварийную посадку в воздушной гавани "Нарита" в Токио, передает . У лайнера лопнула шина на правом колесе шасси. Взлетно-посадочная полоса, на которую сел самолет, была перекрыта. Информации о количестве людей на борту уточняется. Данные о пострадавших устанавливаются.