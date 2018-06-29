К награждению ведомственной медалью МВД России «За укрепление полицейского сотрудничества» представлены 139 сотрудников правоохранительных органов зарубежных стран.

Сегодня в Центре международного полицейского сотрудничества на базе ВИПК МВД России Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил ведомственные медали представителям правоохранительных органов зарубежных государств.Обращаясь к участникам торжественной церемонии, Глава МВД России отметил, что в рамках работы Центра международного полицейского сотрудничества проведено значительное количество мероприятий по обеспечению правопорядка в городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Миллионы зрителей со всего мира посетили арены новых современных стадионов, а также наблюдали за спортивными баталиями в фан-зонах. Совместные патрулирования российских и зарубежных полицейских, их разъяснительные беседы с иностранными гражданами имели большой профилактический эффект.Российский министр выразил уверенность в том, что иностранные коллеги успели оценить преимущества системы идентификации болельщиков, которая позволила ограничить доступ правонарушителям из многих стран на матчи главного футбольного турнира.«Офицеры связи и споттеры при взаимодействии с сотрудниками МВД России показали высокий уровень профессионализма и ответственности», - подчеркнул Глава российского ведомства и вручил им медали МВД России «За укрепление международного полицейского сотрудничества».В завершение Владимир Колокольцев пригласил коллег принять участие в товарищеском матче по мини-футболу между сборными командами сотрудников МВД России и полицейских зарубежных стран, пожелав игрокам красивых голов, а зрителям – положительных эмоций от игры, в которой проигравших не будет.СправочноЦентр международного полицейского сотрудничества был открыт на базе ВИПК МВД России 12 июня текущего года на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и призван способствовать координации совместных усилий российских и иностранных полицейских в обеспечении общественного порядка в городах-организаторах турнира.К награждению ведомственной медалью МВД России «За укрепление полицейского сотрудничества» представлены 139 сотрудников правоохранительных органов зарубежных стран.На заметку: Если вас интересуетпо самым низким ценам, то в таком случае мы советуем вам обратиться по данному вопросу в компанию http://marka100.ru/mobilnye-ograzhdeniya/. Рекомендуем вам к сотрудничеству данную компанию!