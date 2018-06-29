Дочь композитора Игоря Крутого Виктория рассказала о маленькой дочери Дэми-Роуз. Несмотря на юный возраст малышка владеет тремя языками.

Дочь композитора Игоря Крутого Виктория рассказала омаленькой дочери Дэми-Роуз. Несмотря на юный возраст малышкавладеет тремя языками.Виктория живет в США, однако часто летает в Россию, так как у неецветочный бизнес в нашей стране. Со своим супругом Девидом она воспитываеттрехлетнюю наследницу.По словам Крутой растить ребенка и заниматься предпринимательством невероятносложно. Однако она старается делать все возможное, чтобы дать дочери хорошее воспитание. "Главное для меня – это чтобы Дэми стала хорошим человеком. У меня нетстрогих правил, но если она плохо себя ведет, то мы ставим ее в угол", – рассказалаВиктория.Виктория и Девид решили с малых лет обучать крохуиностранным языкам. Дэми-Роуз уже владеет английским, португальским инемного знает русский. В планах родителей нанять малышке учителя по испанскому.Бабушка малютки Ольга Дмитриевна тоже занятая бизнесвумен, поэтому малышку отдали на воспитание иностранке – няня из Бразилии помогаетдевочке запоминать португальские слова.Молодая мама отметила, что в их семье всегда царит мир исогласие. Юмор помогает молодоженам преодолевать трудности и невзгоды. Супруги часто снимают шутливые видео и выкладывают их в совместный аккаунт всоцсети. Девушка не исключает, что скоро и наследница присоединится к их увлечению.По словам Виктории, если в их семье вспыхивают ссоры, то они быстро сходят на нет.Добавим, что у музыканта Игоря Крутого большая семья. Отпервого брака у него есть сын Николай, который уже подарил ей внучек Кристину иМаргариту. В браке со второй женой у композитора появилась падчерица Виктория,которую Крутой принял как родную и даже дал ей свою фамилию, сообщает .