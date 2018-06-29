Дочь композитора Игоря Крутого Виктория рассказала о
маленькой дочери Дэми-Роуз. Несмотря на юный возраст малышка
владеет тремя языками.
Дочь композитора Игоря Крутого Виктория рассказала о
маленькой дочери Дэми-Роуз. Несмотря на юный возраст малышка
владеет тремя языками.
Виктория живет в США, однако часто летает в Россию, так как у нее
цветочный бизнес в нашей стране. Со своим супругом Девидом она воспитывает
трехлетнюю наследницу.
По словам Крутой растить ребенка и заниматься предпринимательством невероятно
сложно. Однако она старается делать все возможное, чтобы дать дочери хорошее воспитание. "Главное для меня – это чтобы Дэми стала хорошим человеком. У меня нет
строгих правил, но если она плохо себя ведет, то мы ставим ее в угол", – рассказала
Виктория.
Виктория и Девид решили с малых лет обучать кроху
иностранным языкам. Дэми-Роуз уже владеет английским, португальским и
немного знает русский. В планах родителей нанять малышке учителя по испанскому.
Бабушка малютки Ольга Дмитриевна тоже занятая бизнесвумен, поэтому малышку отдали на воспитание иностранке – няня из Бразилии помогает
девочке запоминать португальские слова.
Молодая мама отметила, что в их семье всегда царит мир и
согласие. Юмор помогает молодоженам преодолевать трудности и невзгоды. Супруги часто снимают шутливые видео и выкладывают их в совместный аккаунт в
соцсети. Девушка не исключает, что скоро и наследница присоединится к их увлечению.По словам Виктории, если в их семье вспыхивают ссоры, то они быстро сходят на нет.
Добавим, что у музыканта Игоря Крутого большая семья. От
первого брака у него есть сын Николай, который уже подарил ей внучек Кристину и
Маргариту. В браке со второй женой у композитора появилась падчерица Виктория,
которую Крутой принял как родную и даже дал ей свою фамилию, сообщает .