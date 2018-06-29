Его подозревают во взятке в размере 160 тысяч рублей

Его подозревают во взятке в размере 160 тысяч рублейРаботник ГИБДД из Владимира обвиняется в мошенничестве.Он, пользуясь своим служебным положением, пообещал 30-летнему жителю города решить проблему, связанную с лишением водительских прав. За помощь водителю полицейский получил 160 тысяч рублей. Как отмечают в прокуратуре, решение данного вопроса не входило в круг должностных обязанностей мужчины.Свою вину работник ГИБДД полностью признал. Уголовное дело направили в суд.