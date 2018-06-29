Итогом совещания стало решение о разработке «дорожная карта»
Итогом совещания стало решение о разработке «дорожная карта»
В администрации Владимирской области прошло совещание, на котором обсудили рост цен на бензин .
Губернатор Светлана Орлова
призвала объединить усилия властей, бизнесменов,общественников и првоохранительных органов, чтобы вместе добраться до сути проблемы и найти выход. Итогами встречи стало решение о разработке «дорожной карты», в которой будут четко прописываться принятые меры по урегулированию ситуации в регионе на топливном рынке.
С начала года цена на топливо выросла на восемь рублей. В середине июня произошел самый значительный скачок цен на бензин.
Водители, пользующиеся местными заправками, жалуются на качество топлива и недолив бензина.