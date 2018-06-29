Крымский мост был открыт в середине прошлого месяца, и же успел прославиться несколькими серьезными ЧП. Напряженность вокруг новой дороги подпитывают и провокации украинских радикалов. Почему аура трагедии витает над магистралью, Dni.Ru спросили у ясновидящих.

Крымский мост былоткрыт в середине прошлого месяца, и же успел прославиться несколькимисерьезными ЧП. Напряженность вокруг новой дороги подпитывают и провокацииукраинских радикалов. Почему аура трагедии витает над магистралью, Dni.Ru спросили у ясновидящих."Построен аномальный, мистическийобъект. Мост придется тщательно охранять, так как для террористов, украинскихлидеров и противоборствующих государств он словно красная тряпка для быка,которые мечтают устроить какую-нибудь провокацию", – рассказала Dni.ru .Гадалка уверена, что на Крымскоммосту еще будут происшествия, и не раз. "Но поломки и разрушения – это исключительномеханическая история, связанная с конструкцией моста и инженерными решениями. Нужнопросто внимательно за всем следить. Главное то, что мост станет своего рода аномальнойзоной. Здесь будет скапливаться черная и белая энергетика. Возможно будутсамоубийства, смерти в виде инфарктов и инсультов, будут случаться роды. Такиеаномальные зоны "хороши" как порталы для перехода в другой мир", -предупреждает она.Все дело в том, что Крымский мострожден на ярких противоречиях между двумя странами. "Это было словно перетягиваниеканата, поэтому напряжение будет здесь постоянным. Но я бы не стала говорить, что Крымский мост проклят.Аномальные явления, причем не только плохие, происходят во многих местах", -добавила Абравитова.А вот все-таки считает, что предположения о проклятьях не лишены смысла. "Вижу что уПорошенко есть наставник, который ведет его по жизни. Скорее всего этот человекшаман, который совершает множество обрядов черной и белой магии. С помощьюколдуна Порошенко забирает удачу у людей. Я могу сказать с уверенностью, чтопрезидент Украины и его окружение прокляли Крымский мост", – сказала она."Это сооружение очень сложное поэнергетике. Объект нуждается в очень серьезной охране. В будущем он будет частичноразрушен, – возможен теракт. Нужно очень тщательно охранять его. Мост действительномистический. Очень много противоборства и отрицательной энергии сопровождало егостроительство. Вижу, что там уже и ранее гибли люди. В будущем на мосту будутпроисходить таинственные вещи, например, возможны бесследные пропажи чего-либо",– предсказала Саона.