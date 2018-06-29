Крымский мост был
открыт в середине прошлого месяца, и же успел прославиться несколькими
серьезными ЧП. Напряженность вокруг новой дороги подпитывают и провокации
украинских радикалов. Почему аура трагедии витает над магистралью, Dni.Ru спросили у ясновидящих.
Крымский мост был
открыт в середине прошлого месяца, и же успел прославиться несколькими
серьезными ЧП. Напряженность вокруг новой дороги подпитывают и провокации
украинских радикалов. Почему аура трагедии витает над магистралью, Dni.Ru спросили у ясновидящих.
"Построен аномальный, мистический
объект. Мост придется тщательно охранять, так как для террористов, украинских
лидеров и противоборствующих государств он словно красная тряпка для быка,
которые мечтают устроить какую-нибудь провокацию", – рассказала Dni.ru .
Гадалка уверена, что на Крымском
мосту еще будут происшествия, и не раз. "Но поломки и разрушения – это исключительно
механическая история, связанная с конструкцией моста и инженерными решениями. Нужно
просто внимательно за всем следить. Главное то, что мост станет своего рода аномальной
зоной. Здесь будет скапливаться черная и белая энергетика. Возможно будут
самоубийства, смерти в виде инфарктов и инсультов, будут случаться роды. Такие
аномальные зоны "хороши" как порталы для перехода в другой мир", -
предупреждает она.
Все дело в том, что Крымский мост
рожден на ярких противоречиях между двумя странами. "Это было словно перетягивание
каната, поэтому напряжение будет здесь постоянным. Но я бы не стала говорить, что Крымский мост проклят.
Аномальные явления, причем не только плохие, происходят во многих местах", -
добавила Абравитова.
А вот все-таки считает, что предположения о проклятьях не лишены смысла. "Вижу что у
Порошенко есть наставник, который ведет его по жизни. Скорее всего этот человек
шаман, который совершает множество обрядов черной и белой магии. С помощью
колдуна Порошенко забирает удачу у людей. Я могу сказать с уверенностью, что
президент Украины и его окружение прокляли Крымский мост", – сказала она.
"Это сооружение очень сложное по
энергетике. Объект нуждается в очень серьезной охране. В будущем он будет частично
разрушен, – возможен теракт. Нужно очень тщательно охранять его. Мост действительно
мистический. Очень много противоборства и отрицательной энергии сопровождало его
строительство. Вижу, что там уже и ранее гибли люди. В будущем на мосту будут
происходить таинственные вещи, например, возможны бесследные пропажи чего-либо",
– предсказала Саона.