Саммит президентов России и США пройдет не в Хельсинки.
Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут в Финляндию 16 июля – но проедут мимо
столицы.
Саммит президентов России и США пройдет не в Хельсинки.
Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут в Финляндию 16 июля – но проедут мимо
столицы.
Неожиданные подробности подготовки встречи лидеров России и
США в Финляндии выяснились во время интервью с мэром Хельсинки. Ян Вапаавуори
заявил журналистам, что переговоры пройдут в городе-спутнике финской столицы -
Вантаа.
Тот факт, что прессу долгое время снабжали недостоверной информацией,
мэр объяснил своеобразно. "С большой вероятностью встреча пройдет в
Вантаа. Если она пройдет в Вантаа, в мире все равно будут говорить, что она
прошла в Хельсинки", – заявил Вапаавуори.