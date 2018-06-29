Саммит президентов России и США пройдет не в Хельсинки. Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут в Финляндию 16 июля – но проедут мимо столицы.

Саммит президентов России и США пройдет не в Хельсинки.Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут в Финляндию 16 июля – но проедут мимостолицы.Неожиданные подробности подготовки встречи лидеров России иСША в Финляндии выяснились во время интервью с мэром Хельсинки. Ян Вапаавуоризаявил журналистам, что переговоры пройдут в городе-спутнике финской столицы -Вантаа.Тот факт, что прессу долгое время снабжали недостоверной информацией,мэр объяснил своеобразно. "С большой вероятностью встреча пройдет вВантаа. Если она пройдет в Вантаа, в мире все равно будут говорить, что онапрошла в Хельсинки", – заявил Вапаавуори.