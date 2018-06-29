Польской футбольной сборной нужен новый тренер. И лучшей
кандидатуры, чем Станислав Черчесов, не найти, уверены спортивные журналисты в
Польше.
Польской футбольной сборной нужен новый тренер. И лучшей
кандидатуры, чем Станислав Черчесов, не найти, уверены спортивные журналисты в
Польше.
Главный тренер польской национальной команды Адам Навалка
должен быть отправлен в отставку после провала на ЧМ-2018. С таким призывом
обратились к руководству федерации футбола Польши местные СМИ.
По мнению спортивных обозревателей, самой подходящей
кандидатурой на место – которое, как они надеются, станет вакантным – является
нынешний тренер российской сборной. Экспертов впечатлил достигнутый футболистами
России под его руководством результат: команда впервые вышла в плей-офф мирового
первенства.
Вспоминают поляки и о былых заслугах Черчесова. Россиянин возглавлял
польскую "Легию" с 2015 по 2016 год. Под его руководством клуб стал
чемпионом Польши и обладателем Кубка страны.
"Черчесов – человек с характером, которому удалось
добиться выхода России в 1/8 финала. Он хорошо знает Польшу, и польский язык
для него не будет проблемой", – пишет местное спортивное издание Polsat
Sport.
У Навалки заслуг, впрочем, тоже хватает. Он возглавил
сборную Польши в 2013 году. Под его руководством команда впервые в своей
истории в 2016 году вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Навалка считает, что
принял команду в "тяжелое время" и вел ее по верному пути.
Напомним, сборная Польши стала первой европейской командой,
утратившей все шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года.
В первых двух матчах подопечные Адама Навалки потерпели поражение от Сенегала
(1:2) и Колумбии (0:3). Исход матча третьего тура, с Японией, уже ничего не мог
изменить для поляков. Тем не менее, они поднапряглись и обыграли японцев со
счетом 1:0, получив напоследок "очки престижа".