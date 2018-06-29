Польской футбольной сборной нужен новый тренер. И лучшей кандидатуры, чем Станислав Черчесов, не найти, уверены спортивные журналисты в Польше.

Польской футбольной сборной нужен новый тренер. И лучшейкандидатуры, чем Станислав Черчесов, не найти, уверены спортивные журналисты вПольше.Главный тренер польской национальной команды Адам Навалкадолжен быть отправлен в отставку после провала на ЧМ-2018. С таким призывомобратились к руководству федерации футбола Польши местные СМИ.По мнению спортивных обозревателей, самой подходящейкандидатурой на место – которое, как они надеются, станет вакантным – являетсянынешний тренер российской сборной. Экспертов впечатлил достигнутый футболистамиРоссии под его руководством результат: команда впервые вышла в плей-офф мировогопервенства.Вспоминают поляки и о былых заслугах Черчесова. Россиянин возглавлялпольскую "Легию" с 2015 по 2016 год. Под его руководством клуб сталчемпионом Польши и обладателем Кубка страны."Черчесов – человек с характером, которому удалосьдобиться выхода России в 1/8 финала. Он хорошо знает Польшу, и польский языкдля него не будет проблемой", – пишет местное спортивное издание PolsatSport.У Навалки заслуг, впрочем, тоже хватает. Он возглавилсборную Польши в 2013 году. Под его руководством команда впервые в своейистории в 2016 году вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Навалка считает, чтопринял команду в "тяжелое время" и вел ее по верному пути.Напомним, сборная Польши стала первой европейской командой,утратившей все шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года.В первых двух матчах подопечные Адама Навалки потерпели поражение от Сенегала(1:2) и Колумбии (0:3). Исход матча третьего тура, с Японией, уже ничего не могизменить для поляков. Тем не менее, они поднапряглись и обыграли японцев сосчетом 1:0, получив напоследок "очки престижа".