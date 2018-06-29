Российская актриса Юлия Пересильд уже много лет была и остается любовницей режиссера Алексея Учителя. Артистку устраивает роль сожительницы и в ЗАГС она не собирается.

Российская актриса Юлия Пересильд уже много лет была иостается любовницей режиссера Алексея Учителя. Артистку устраивает роль сожительницыи в ЗАГС она не собирается.В недавних интервью Юлия заявила, что разочарована в браке.По словам звезды, штамп в паспорте не гарантирует счастья, поэтому свадьбы может и не быть вовсе."У меня столько подруг, которые неоднократно были в ЗАГСах,были в фате, в белых платьях. Каждый раз это очень красиво, но, к счастью, неимеет отношения. Ну не сложилось у меня в наивном возрасте с этим, а сейчас,конечно, кроме юмора и жизненного опыта своих друзей и воспоминаний у меняничего не осталось. Может когда-нибудь мое отношение изменится. Посмотрим.Жизнь долгая, разная, неожиданная", – рассказала Юлия.Артистка призналась, что сейчас сконцентрирована на работе ивоспитании дочерей. Она старается все свободное время уделять детям. "Порой хочется включить прям маму, и я этоделаю, но мне больше доставляет радости, когда дети не боятся показывать своиэмоции, когда они могут тебя наобнимать, нацеловать столько, сколько хотят.Когда они этого не боятся", – сообщила Пресильд изданию OK-Magazine.Как писали Dni.Ru,Алексей Учитель на 33 года старше Юлии Пересильд. Они познакомились в 2007году, а два года спустя актриса родила дочь Анну. Официально Пересильд неназывала имя отца девочки, однако уже тогда в кулуарах ходили слухи, что"постарался" Учитель. В 2012 году Юлия родила вторую дочь, которуюназвала Марией, и в кинотусовке снова заявили, что без режиссера тут необошлось. К слову, точно неизвестно оформил ли Алексей Учитель развод сосвоей супругой Кирой Саксаганской, с которой у него естьвзрослый сын Егор.