Российская актриса Юлия Пересильд уже много лет была и
остается любовницей режиссера Алексея Учителя. Артистку устраивает роль сожительницы
и в ЗАГС она не собирается.
Российская актриса Юлия Пересильд уже много лет была и
остается любовницей режиссера Алексея Учителя. Артистку устраивает роль сожительницы
и в ЗАГС она не собирается.
В недавних интервью Юлия заявила, что разочарована в браке.
По словам звезды, штамп в паспорте не гарантирует счастья, поэтому свадьбы может и не быть вовсе.
"У меня столько подруг, которые неоднократно были в ЗАГСах,
были в фате, в белых платьях. Каждый раз это очень красиво, но, к счастью, не
имеет отношения. Ну не сложилось у меня в наивном возрасте с этим, а сейчас,
конечно, кроме юмора и жизненного опыта своих друзей и воспоминаний у меня
ничего не осталось. Может когда-нибудь мое отношение изменится. Посмотрим.
Жизнь долгая, разная, неожиданная", – рассказала Юлия.
Артистка призналась, что сейчас сконцентрирована на работе и
воспитании дочерей. Она старается все свободное время уделять детям. "Порой хочется включить прям маму, и я это
делаю, но мне больше доставляет радости, когда дети не боятся показывать свои
эмоции, когда они могут тебя наобнимать, нацеловать столько, сколько хотят.
Когда они этого не боятся", – сообщила Пресильд изданию OK-Magazine.
Как писали Dni.Ru,
Алексей Учитель на 33 года старше Юлии Пересильд. Они познакомились в 2007
году, а два года спустя актриса родила дочь Анну. Официально Пересильд не
называла имя отца девочки, однако уже тогда в кулуарах ходили слухи, что
"постарался" Учитель. В 2012 году Юлия родила вторую дочь, которую
назвала Марией, и в кинотусовке снова заявили, что без режиссера тут не
обошлось. К слову, точно неизвестно оформил ли Алексей Учитель развод со
своей супругой Кирой Саксаганской, с которой у него есть
взрослый сын Егор.