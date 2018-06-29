Житель Новосибирска, инженер и блогер Владислав Барашенков демонстрирует подписчикам своего канала Гараж 54 невероятные эксперименты с автомобилями. Один из них сделал его знаменитым за рубежом.
Житель Новосибирска, инженер и блогер Владислав Барашенков демонстрирует подписчикам своего канала "Гараж 54" невероятные эксперименты с автомобилями. Один из них сделал его знаменитым за рубежом.
Свои ролики мужчина переводит на английский язык.
Один из них заметило популярное иностранное издание Autoblog.com и показало
уже своим читателям.
Для эксперимента россиянину понадобилось
600 рулонов изоленты. Несколько часов работы – и результат оказался
ошеломительным. Владислав наехал на саморезы и устроил новым шинам
испытание дрифтом в гаражах. Оказалось, что изоленте можно ездить.