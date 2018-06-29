Житель Новосибирска, инженер и блогер Владислав Барашенков демонстрирует подписчикам своего канала Гараж 54 невероятные эксперименты с автомобилями. Один из них сделал его знаменитым за рубежом.

Житель Новосибирска, инженер и блогер Владислав Барашенков демонстрирует подписчикам своего канала "Гараж 54" невероятные эксперименты с автомобилями. Один из них сделал его знаменитым за рубежом.Свои ролики мужчина переводит на английский язык.Один из них заметило популярное иностранное издание Autoblog.com и показалоуже своим читателям.Для эксперимента россиянину понадобилось600 рулонов изоленты. Несколько часов работы – и результат оказалсяошеломительным. Владислав наехал на саморезы и устроил новым шинамиспытание дрифтом в гаражах. Оказалось, что изоленте можно ездить.