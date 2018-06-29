Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 Алена Водонаева и легендарный актер Михаил Боярский не поддержали Милану кержакову, которая ранее объявила о том, что муж Александр Кержаков отобрал у нее ребенка. И если Боярский весьма корректно выразился относительно ситуации, то Водонаева не стала выбирать выражений.

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева и легендарный актер Михаил Боярский не поддержали Милану кержакову, которая ранее объявила о том, что муж Александр Кержаков отобрал у нее ребенка. И если Боярский весьма корректно выразился относительно ситуации, то Водонаева не стала выбирать выражений.Вначале Алена Водонаева пожалела Милану Кержакову, однако затем, ознакомившись с ее интервью, пересмотрела свою позицию. Мнением Алена поделилась на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "За му*** выходят замуж только дуры!" – убеждена Водонаева.Далее она развила мысль: "ты – неудачница! Сидишь всю жизнь в шубе жертвы, и ноешь, и жалуешься на судьбу. Милая, так это твой сценарий... И ничей больше. Как яхту назвала, так она и поплыла. Стерпела? Простила? Да и что ты из себя представляешь? Вот результат ) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – заключила Алена.Звезда "Дома-2" осудила Милану Кержакову после того, как та в интервью призналась, что пьяной пришла с мероприятия, и муж снял ее на видео в таком виде. "Женщина, пришедшая откуда-то пьяная – это дико не сексуально. Это дно. Я бы тоже сразу ушла от такой", – заявила брюнетка.Между тем журналисты связались с легендарным актером Михаилом Боярским, который знаком с Александром Кержаковым порядка 15 лет. Тот положительно отозвался о футболисте. "Я знаю его как очень серьезного, обстоятельного человека. Моя позиция всегда на стороне мужчины, который зарекомендовал себя как личность, и у которого в руках находится судьба детей. Наверное, есть матери, которые по-другому рассуждают, но я все равно всегда за тех, кто стоит у руля. И отвечать за детей должен мужчина. Я думаю, что ничего плохого он не желает своим детям", – цитирует Боярского "Ридус".В свою очередь, Милана Кержакова поблагодарила всех неравнодушных за поддержку. При этом она заявила, что никогда не пыталась быть "святой", однако всегда старалась соответствовать статусу хорошей жены и матери. "Я всегда горой была за Сашу и все его начинания, да, у меня умер папа, и это меня сломало, подкосило, убило, мне плохо было!!! Я не справилась с таким натиском обстоятельств в свою жизнь", – констатировала Милана.Тем не менее, Кержакова готова к переговорам с мужем. "Я до сих пор не считаю его плохим человеком, я считаю, что желание причинить боль сейчас сильнее всего остального, если вы хотите мне помочь, пожалуйста, просто попросите поговорить , со мной можно выйти на конструктивный диалог. Это все, о чем я прошу". – обратилась к фанатам жена Александра Кержакова.