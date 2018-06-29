Женщину приговорили к одному году в исправительной колонии общего режима

Женщину приговорили к одному году в исправительной колонии общего режимаЖенщина со своим сожителем распивали спиртные напитки у себя дома. Между ними возникла ссора, и обвиняемая ударила мужчину кухонным ножом.В результате он попал в больницу с колото-резанным ранением передней поверхности живота.По этому факту полицейские возбудили уголовное дело. Подсудимая полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на один год в исправительной колонии общего режима.