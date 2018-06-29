29.06.2018

2018-06-29 09:35:31

Жительницу Перми нашли мертвой после встречи с любовником

В Перми проводится проверка по факту гибели при загадочных обстоятельствах 35-летней местной жительницы, передает . Женщина пропала 26 июня. В этот день она сходила с подругой за покупками, после чего по дороге домой встретила знакомого уроженца Украины. Родственники рассказали, что с ним девушка встречалась на протяжении полугода, скрывая эти отношения от своего гражданского мужа. Пермячка сходила со своим знакомым к себе в квартиру, где переоделась, и они вместе дошли до аптеки. Там любовники расстались, после чего девушка пропала. Гражданский муж написал заявление в полицию об исчезновении сожительницы. Спустя два дня тело несчастной нашли на улице Братьев Игнатовых недалеко от больничного городка МЧС-9. Сообщается, что следов насильственной смерти на теле девушки обнаружено не было.