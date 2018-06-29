Старшая из Папиных дочек Мирослава Карпович взбудоражила поклонников пикантным фото. Актриса весело проводит время на Самуи.

Старшая из "Папиных дочек"Мирослава Карпович взбудоражила поклонников пикантным фото. Актриса весело проводит время на Самуи.Мирослава отправилась в отпуск со своим возлюбленным, но не забывает о поклонниках. Актриса радует фанатов, выкладывая фото с отдыха на своей станице в Instagram."Курортница", – так Карпович подписала один из снимков. На фотографии Мирослава позирует полностью обнаженной. 32-летняя актриса сидит на шезлонге у бассейна, прикрыв своими ногами и руками пикантные части тела. Поклонники от такого кадра пришли в восторг."Лучшая!!! Самая красивая", "Самого отличного отдыха тебе с твоим чудным Титимити", "Какая красивая. хорошего отдыха", "Какая красавица. прям не узнать", "Всегда восхищалась фигурой. Такая стройная", "Очень жизнерадостная", "Вы не только красавица, но и , судя по Вашим постам и комментариям – светлый и добрый человечек. Приятно смотреть", – написали фанаты в комментариях на страничке Карпович (орфография и пунктуация павторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).Напомним, работа в "Папиных дочках" принесла Мирославе Карпович небывалый успех, актрисе стали предлагать другие роли. "Как однажды хорошо сказала Тутта Ларсен, надо расширяться не вширь, а вглубь. Лично я буду стараться прорубать себе дорогу в своей стезе. Тем она и прекрасна, что я могу сыграть и певицу, и фигуристку, и даже космонавтку", – похвасталась в одном из интервью Мирослава.Пока Карпович сопутствует успех. Мирослава снялась в более десяти фильмах, работает в театре и даже попробовала себя в качестве модели. Последний фильм с Карпович – "Невеста" – вышел в 2017 году.