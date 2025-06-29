Линия ЖД Псков-Гдов-Сланцы была построена во время Первой мировой войны. Позже, в 40-е годы 20 века участок Псков-Гдов был уничтожен. Оставшаяся часть железной дороги проработала вплоть 2012 года, когда было остановлено движение поездов. Вопрос о восстановлении этой линии был поднят на конференции «Перспективы экспорта и развитие портово-транспортной инфраструктуры Балтийского моря на период до 2030 года». По мнению Администрации Ленинградской области, железная дорога Псков – Гдов – Сланцы позволит реализовать проект по созданию юго-западного обхода Санкт-Петербурга и наладить грузоперевозки напрямую в порт Усть-Луга.

Сегодня этот проект выглядит особенно актуально на фоне растущего объёма грузоперевозок через порты Балтийского бассейна. Так, в 2024 году через них прошло около 259 млн. тонн грузов. Из них грузы идут в страны Африки, Азии и Латинской Америки. При этом основным пунктом грузооборота на Балтике является именно порт Усть-Луга, специализирующийся на транспортировке угля, зерна, нефтепродуктов, удобрений и прочего. Кроме того, ожидается, что эта дорога будет востребована и для белорусских грузов. Всё это требует не только модернизации инфраструктуры внутри портов, но и улучшения транспортно-логистических цепочек, по которым грузы попадают в них. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко говорил, что в работе над данным проектом будет участвовать не только РЖД, но и частные инвесторы. Однако пока никаких более точных данных по этому вопросу не опубликовано.Спикер: Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком»