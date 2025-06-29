В настоящее время мировая энергетика претерпевает значительную трансформацию, связанную в том числе с поэтапным отказом от традиционных энергоресурсов и наращивания альтернативных путей получения энергии. Энергетический комплекс России сталкивается дополнительно с задачами обеспечения безопасности и технологического суверенитета. Однако, несмотря на трудности переходного периода, в России демонстрируется стабильный рост производства и потребления электроэнергии — как за счёт промышленного производства, так и за счёт увеличения потребностей населения. По данным АО «Системный оператор», выработка электроэнергии в 2024 году составила 1,18 трлн кВт·ч, что почти на 3 процента больше по сравнению с 2023-м.

Поскольку от развития энергетического комплекса напрямую зависит благосостояние страны, роль государства в регулировании энергетической отрасли только возрастает. Для адаптации её к изменениям на внутреннем и внешнем рынке, безусловно, потребуются дальнейшие преобразования. Устойчивое и бесперебойное снабжение внутренних потребителей — основной приоритет ТЭК. Основные задачи, которые решаются сейчас на этом направлении — это достижение технологического суверенитета (в части оборудования и программного обеспечения), модернизация устаревшей инфраструктуры, территориальное развитие и введение в эксплуатацию новых объектов, формирование и регулирование ценовой политики.На экспортных направлениях также происходит выстраивание новой инфраструктуры и сопутствующих механизмов: обеспечение финансовой и правовой поддержки, логистическая оптимизация и перераспределение ресурсов. Перспективным направлением представляются поставки энергетического оборудования: так, госкорпорация «Росатом» реализует более 30 проектов строительства АЭС в разных странах. Российские специалисты за рубежом также занимаются геологоразведкой, добычей урана и проведением исследовательских работ.Решению задач, поставленных перед топливно-энергетическим комплексом России, включая обеспечение энергобезопасности страны и стабильное развитие внутреннего рынка и экспорта, способствует правильное расставление приоритетов и сотрудничество между правительством, промышленностью и отраслевыми компаниями и организациями.Спикер: Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком»