Четвёртый энергопереход — это существенное увеличение возобновляемых источников энергии в структуре мировой генерации, а также внедрение новых технологий, например, умных сетей, в энергетическую сферу. Такие изменения должны повысить эффективность использования энергии, уменьшить стоимость её генерации и обеспечить гибкость и отказоустойчивость энергосистем. Перспективы четвёртого энергетического перехода в России и мире связаны с глобальными усилиями по снижению зависимости от ископаемых видов топлива, уменьшению выбросов парниковых газов и разработке технологических инноваций.

Несмотря на богатство природных ресурсов, Россия обладает значительным потенциалом в области гидроэнергетики, ветровой и солнечной энергетики, что может стать основой для развития ВИЭ. Значимыми препятствиями остаются снижение зависимости от экспорта углеводородов и необходимость масштабных инвестиций.Однако российская экономика и система управления только начинают адаптироваться к масштабным изменениям в области электроэнергетики. Недостаточно разработана система мониторинга эмиссии парниковых газов. Компаний, отслеживающих углеродный след, всё ещё мало по сравнению с общим рынком. Монетизация декарбонизации работает только в специальных условиях и только в тестовом режиме.Кроме того, европейский опыт показывает, что ускорение перехода к использованию ВИЭ несёт определённые риски, такие как резкое увеличение добычи некоторых полезных ископаемых для производства аккумуляторов, нестабильность цен на электроэнергию или издержки углеродного регулирования при помощи тарифов.Все эти противоречия и проблемы серьёзно замедляют «зелёное развитие», и одних только соображений технологического суверенитета для их разрешения недостаточно. Для России успех такого разрешения зависит от своевременных реформ и увеличения инвестиций в инновационные технологии.Спикер: Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком»