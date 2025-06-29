Банк России опубликовал мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО.

По состоянию на 1 апреля 2025 года за «скользящий год» (с 1 апреля 2024 г. по 31 марта 2025 г.) число субъектов высокорисковой зоны снизилось с пяти до трех относительно аналогичного периода прошлого года.Свое присутствие в «красной» зоне сохранили республики Ингушетия, Дагестан и Новосибирская область. Пятерку антирейтинга покинули Карачаево-Черкесская и Чеченская республики. Таковы данные мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО, представленного ЦБ РФ.Вблизи «красной» зоны остались Челябинская, Ульяновская, Липецкая области, Хабаровский и Приморский края, республики Татарстан и Северная Осетия – Алания.Между тем, суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к «красной» зоне, составила всего 2,9% российского рынка ОСАГО.При этом, на страховые выплаты в указанных субъектах РФ пришлось 5,7% от общего объема выплат по стране. Такой дисбаланс, в первую очередь, может свидетельствовать о наличии и реализации высоких рисков противоправной активности и недобросовестных действий в этом сегменте страхового рынка на упомянутых территориях, отмечается в документе регулятора.Анализируя ситуацию с недобросовестными действиями в ОСАГО, регулятор особо выделяет Республику Ингушетия. Значения показателей мониторинга в этом субъекте РФ за отчетный период ухудшились и на сегодняшний день являются одними из самых высоких в России.Результаты мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО, представленные Центральным Банком РФ, подтверждаются Российским Союзом Автостраховщиков (РСА).По данным рэнкинга регионов РСА, первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, заняла Республика Дагестан: в пул было передано 81% заключенных договоров ОСАГО.На втором месте по этому показателю находится Чеченская Республика: в перестрахование было передано 63% заключенных договоров ОСАГО, а на третьем месте – Республика Ингушетия – 58,9%. При этом средняя доля договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, в целом по РФ составляет 9,2%.«Высокие показатели в части количества высокоубыточных договоров, прежде всего, могут свидетельствовать о значительном количестве высокорискованных сегментов в ОСАГО в этих регионах, о наличии недобросовестных практик, высокой частоте аварий и низком уровне безопасности на дорогах», – подчеркнул Евгений Уфимцев, президент РСА.Среди мер, способных стабилизировать ситуацию с недобросовестными действиями в ОСАГО, в РСА называют создание рабочих групп на уровне региональных властей и представителей региональных подразделений страховых компаний, что в свою очередь, поможет противодействовать страховому мошенничеству в проблемных регионах.Такая практика уже есть. В частности, в Республике Дагестан была создана специализированная группа по расследованию преступлений в сфере страхования.Кроме того, для проверки обстоятельств ДТП, заявленных в качестве страхового случая страховщикам, регион предоставляет доступ к записям камер фото- и видеофиксации. В том числе принято решение об активизации проверок транспортных средств на наличие полиса ОСАГО и на достоверность внесенных в него данных.