Следственное управление УМВД России по Владимирской области завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя региона, обвиняемого в занятии высшего положения в

Следственное управление УМВД России по Владимирской области завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя региона, обвиняемого в занятии высшего положения в криминальной иерархии. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД. Мужчину задержали в феврале 2024 года в Муроме сотрудники Управления уголовного розыска и ГУУР МВД России при поддержке Росгвардии. По данным следствия, в 2014 году