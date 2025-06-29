Следственное управление УМВД России по Владимирской области завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя региона, обвиняемого в занятии высшего положения в
<a href="https://33live.ru/novosti/29-06-2025-vo-vladimirskoj-oblasti-polozhenec-kontrolirovavshij-dva-rajona-predstanet-pered-sudom.html" target="_blank">Во Владимирской области «положенец», контролировавший два района, предстанет перед судом</a> - Следственное управление УМВД России по Владимирской области завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя региона, обвиняемого в занятии высшего положения в
[url=https://33live.ru/novosti/29-06-2025-vo-vladimirskoj-oblasti-polozhenec-kontrolirovavshij-dva-rajona-predstanet-pered-sudom.html]Во Владимирской области «положенец», контролировавший два района, предстанет перед судом[/url] - Следственное управление УМВД России по Владимирской области завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя региона, обвиняемого в занятии высшего положения в