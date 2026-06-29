Мэр Владимирской области Сергей Волков проверил ход благоустройства Привокзальной площади и сквера за Областной филармонией.

В минувшие выходные мэр Владимирской области Сергей Волков совершил инспекционную поездку по ключевым строящимся объектам города. Глава областного центра подчеркнул, что своевременная модернизация общественных пространств требует постоянного личного контроля.В первую очередь градоначальник оценил ход работ в сквере за Областной филармонией. Данная рекреационная зона одержала победу в народном голосовании на благоустройство, поэтому к качеству ее реализации предъявляются повышенные требования.Уже к концу текущего сезона в сквере создадут все условия для качественного отдыха: проложат новые пешеходные дорожки, оборудуют парковку, смонтируют современную систему освещения и теневые навесы. Для повышения эстетической привлекательности площадки здесь установят оригинальные декоративные скульптуры, стильную парковую мебель и безопасные игровые комплексы для детей.В целях комфорта посетителей в сквере разместят общественный туалет и обустроят площадку под мусорные контейнеры. Проектом также запланировано зонирование территории для спокойного отдыха, установка туристической навигации, арт-объектов и смотровой площадки с панорамным видом на пойму Клязьмы.Вторым пунктом объезда стала Привокзальная площадь, где строители уже частично уложили выравнивающий слой асфальта и активно мостят тротуары плиткой.Дополнительно на объекте была проведена масштабная реконструкция всех подземных инженерных коммуникаций.Параллельно подрядчик приступил к обновлению прилегающей улицы Урицкого, где сейчас ведется профилирование дорожного полотна. Этот этап является обязательной подготовкой перед началом комплексного асфальтирования всей улицы.Сергей Волков поставил перед строителями задачу максимально ускорить работы по подготовке основания под центральные клумбы площади. Для соблюдения установленных сроков дано поручение оперативно увеличить количество рабочих в бригадах на этом направлении.