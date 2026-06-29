110 ветеранов спецоперации из нашего региона прошли лечение в центрах реабилитации Соцфонда с начала 2026 года. В прошлом году бесплатные путёвки от регионального Отделения Соцфонда получили

110 ветеранов спецоперации из нашего региона прошли лечение в центрах реабилитации Соцфонда с начала 2026 года. В прошлом году бесплатные путёвки от регионального Отделения Соцфонда получили 148 демобилизованных участников СВО. Средний возраст прошедших курс восстановления ветеранов – 36 лет. Для ветеранов доступны 12 специализированных Центров реабилитации. Наиболее популярны у владимирцев местный «Вольгинский» в Петушинском округе,