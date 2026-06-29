Новые машины укрепят контроль и пожарный надзор.

Парк служебного транспорта регионального Министерства лесного хозяйства пополнится 16-ю единицами новой техники повышенной проходимости.На сегодняшний день в ведомство уже доставили первую партию из 10 автомобилей, куда вошли 5 внедорожников «Лада Нива Тревел» и 5 отечественных машин «УАЗ Хантер». Поступление оставшихся 6 автомобилей «УАЗ-комби» ожидается до 1 августа текущего года.Новая высокопроходимая техника предназначена для патрулирования лесных массивов даже на самых труднодоступных участках. Все поступившие транспортные средства распределят по лесничествам области для проведения государственного пожарного надзора и оперативного контроля. Подобное обновление техники способствует реализации задач национального проекта «Экологическое благополучие».