Съезд «Единой России» утвердил кандидатов, которые представят партию на выборах в Государственную Думу IX созыва. Во главе регионального списка «ЕР» – Александр Авдеев. Напомним, по итогам

Съезд «Единой России» утвердил кандидатов, которые представят партию на выборах в Государственную Думу IX созыва. Во главе регионального списка «ЕР» – Александр Авдеев. Напомним, по итогам электронного предварительного голосования, завершившегося 31 мая, десятки тысяч жителей Владимирской области поддержали действующих депутатов федерального парламента. На выборах депутатов Государственной думы IX созыва партию «Единая Россия» в нашей области