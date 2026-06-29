Профессиональный праздник тружеников села. На территории агрофирмы в Ковровском округе отметили традиционный областной «День поля». Для участников и гостей события организовали ярмарку

Профессиональный праздник тружеников села. На территории агрофирмы в Ковровском округе отметили традиционный областной «День поля». Для участников и гостей события организовали ярмарку экологически чистой продукции от производителей, мастер-классы по народному искусству. Однако самих аграриев в большей степени интересовал обмен опытом и выставка техники. На праздник привезли более 100 единиц современного оборудования из 80 регионов страны.