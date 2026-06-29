Проектная документация двойного назначения проходит экспертизу, сроки сдвигаются, однако в правительстве региона заявляют, что ситуация остается штатной.

Подрядчик пока не может возобновить строительство после обещанного запуска к 1 июня. Причиной остановки стали замечания Министерства обороны, поскольку аэродром будет использоваться не только для гражданских, но и для военных нужд. Сейчас сметная документация находится на проверке. Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Перцев подтвердил, что вести работы на объекте в период экспертизы невозможно, хотя предварительный этап уже завершен. Он добавил, что после получения заключения будет определена финальная стоимость, и подчеркнул, что корректировка графиков вызвана объективными дополнениями в проект.Реконструкцию выполняет компания «Автобан». Ранее губернатор Александр Авдеев сообщал, что строители способны укладывать по 5 километров покрытия в сутки, а взлетно-посадочная полоса длиной 2,6 километра уже наполовину готова. Ее планируется оборудовать современной системой световой сигнализации. В ходе модернизации обновят пассажирский перрон, стоянки и сопутствующую инфраструктуру, после чего возведут аэровокзал с привокзальной площадью и увеличат складские помещения. На текущий момент обновление оценивается более чем в 5 миллиардов рублей.В перспективе воздушную гавань свяжут автомагистралью с проектируемой железнодорожной станцией на юго-западе города. Обновленный аэропорт будет рассчитан на прием среднемагистральных самолетов типа МС-21, «Сухой СуперДжет-100» и «Боинг-737».Открытие гражданских перевозок запланировано на 2027 год. Наиболее востребованными маршрутами могут стать рейсы в Сочи, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды и Симферополь. Рассматривается и возможность запуска международных направлений.