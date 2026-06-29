Взрослые мечтают о лучшем будущем для своих чад. Аналитики одного из сервисов по поиску работы и подбору персонала в России спросили владимирских пап и мам, какой профессиональный выбор

Взрослые мечтают о лучшем будущем для своих чад. Аналитики одного из сервисов по поиску работы и подбору персонала в России спросили владимирских пап и мам, какой профессиональный выбор детей они точно не одобрят. По итогам опроса выяснилось, что родители больше всего не хотят, чтобы их дети стали дворниками и подсобными рабочими. Главным карьерным кошмаром владимирцев