Роспотребнадзор по Владимирской области напомнил о мерах защиты от комаров.

Дирофиляриоз — заболевание, вызываемое круглым червем Dirofilaria repens, который селится под кожей, в слизистых или глазах. В России ежегодно регистрируются единичные случаи кожной формы, без роста заболеваемости.Как происходит заражение?Источником инфекции служат собаки и кошки, а также дикие животные. Но они не могут напрямую заразить человека. Паразит передается только через укусы комаров родов Aedes, Culex и Anopheles, которые переносят личинки. Человек для дирофилярий — «тупиковый» хозяин, так как в его организме черви не достигают половой зрелости. Инкубационный период может длиться от 30 дней до 2 лет.Симптомы и лечениеПри кожной форме в месте внедрения паразита появляется узелок. Пациент может ощущать передвижение гельминта, зуд, покраснение, а узелок способен мигрировать под кожей. При глазной форме поражаются слизистые: слезотечение, покраснение век, ощущение инородного тела, боль и снижение зрения. Лечение дирофиляриоза только хирургическое — полное удаление гельминта. Своевременная операция устраняет все проявления.ПрофилактикаГлавная мера — защита от комаров. Используйте репелленты, фумигаторы, москитные сетки на окнах и дверях. Важна также регулярная дегельминтизация домашних животных, особенно весной и летом, а также ношение защитной одежды.