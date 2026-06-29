В рамках мероприятия состоялись ярмарка вакансий, образовательные лекции и торжественное награждение представителей молодежных организаций.

В Центральном парке культуры и отдыха состоялось яркое празднование Дня молодежи. Масштабное событие собрало сотни активных горожан, которые ценят энергию и амбиции современного поколения. Мероприятие, организованное городским управлением образования и молодежной политики, прошло под эгидой федеральной концепции «Мечта. Гордость. Единство» и под местным лозунгом «Владимир — город молодых сердец и смелых идей».Символом фестиваля в этом году стал «Коньогонь» — образ, олицетворяющий решимость и стремление к переменам. Вдоль этой тематики были выстроены все площадки праздника. На локации «Ход конем» прошел шахматный турнир, а в зоне «Пишем как кони» гости могли посетить театральные перформансы и викторины на знание русского языка. Особый интерес у публики вызвала выставка спорткаров VTONER FEST, где проходило эффектное автомузыкальное шоу.Большим спросом пользовалась ярмарка вакансий, позволившая выпускникам напрямую пообщаться с работодателями и узнать о перспективах стажировок. Традиционный «Забег ползунков» стал самым трогательным эпизодом дня, вызвав массу положительных эмоций у зрителей и родителей. Официальную часть открыли мэр Владимирской области Сергей Волков и заместитель председателя Совета народных депутатов Алексей Лызлов, которые пожелали молодежи смело воплощать свои идеи и черпать вдохновение в любви к родному городу.Финальным аккордом официальной программы стало чествование лучших активистов, педагогов и талантливых юношей и девушек города. Завершился вечер масштабным концертом: перед гостями выступили студенческие коллективы местных вузов, проект «Не школа барабанов», группы Love Hurts и «911», а кульминацией стал музыкальный сет от столичной певицы Леоры.