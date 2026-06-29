Сотрудники МЧС проверили свои силы в гонке с препятствиями.

28 июня на городском пляже реки Клязьма во Владимире прошли юбилейные, 10-е по счету, соревнования — гонка с препятствиями «Игры патриотов». В этом масштабном испытании силы и выносливости приняли участие и сотрудники Главного управления МЧС России по Владимирской области.Масштабный проект традиционно объединяет тысячи любителей активного образа жизни, спорта и командной работы. Участникам предстояло преодолеть трассу протяженностью 6 километров, напичканную более чем 20-ю сложными препятствиями. Состязания проверили силу, выносливость и настоящий бойцовский характер каждого спортсмена.За 10 лет существования «Игры патриотов» стали одним из самых значимых спортивных событий региона. Фестиваль продолжает активно развиваться, привлекая все больше людей, разделяющих ценности спорта, взаимопомощи и стремления к новым достижениям.