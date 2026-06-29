Черноморские курорты не вошли в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха в июле. На первом месте – Архыз в Карачаево-Черкесии, на втором – город Осташков в Тверской области, на третьем –

Черноморские курорты не вошли в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха в июле. На первом месте – Архыз в Карачаево-Черкесии, на втором – город Осташков в Тверской области, на третьем – Зеленоградск в Калининградской области. Суздаль занял четвертую позицию в списке. Десятку самых дорогих направлений для отдыха в июле этого года опубликовал Российский сервис бронирования